Caroli Hotels Promuove Iniziativa Recupero Cripta Della Madonna Di Coelimanna A Supersano

Caroli Hotels, sempre sensibile alle attività di salvaguardia dei beni culturali e naturali, promuove l’iniziativa di recupero della Cripta della Madonna di Coelimanna situata a Supersano.

La campagna è stata avviata dal Comitato di Salvaguardia del Patrimonio storico e archeologico di Supersano in collaborazione con la Delegazione di Lecce Gruppo del Salento Jonico del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano).

La cittadina salentina possiede tutte le potenzialità per essere uno dei centri archeologici ed ambientali più affascinanti della provincia. All’interno del suo territorio si estendeva parte della foresta primigenia del Bosco di Belvedere, un ecosistema naturale unico fin dalla preistoria, oggi ricordato da rari esemplari della Quercia Vallonea.

“Le indagini archeologiche – spiega il Prof. Paul Arthur, Presidente della Società degli Archeologi Medievisti Italiani (SAMI) Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – hanno evidenziato un’occupazione risalente a circa 20.000 anni fa, con il ritrovamento di strumenti litici epigravettiani, oltre a insediamenti relativi all’Età del Bronzo, all’epoca messapica, al periodo romano e, cosa alquanto eccezionale, all’unico villaggio bizantino sostanzialmente riportato alla luce nell’Italia meridionale, risalente ai misteriosi secoli VIII e IX d.C. A Supersano si erge anche l’unica fortificazione di prima età normanna, ben conservata, nel sud della Puglia, una ‘motta’ o terrapieno costruita in terra e legno, memoria della conquista del paese nel tardo XI secolo.

Trova confronti in Francia e anche in Gran Bretagna, dove esempi nelle città di Oxford e York vengono considerati importanti monumenti da tutelare e valorizzare.” Se ciò non bastasse, aggiunge il prof. Arthur, “Supersano possiede anche una delle chiese rupestri meglio conservate in Terra d’Otranto, la Cripta della Madonna di Coelimanna.

La serie di affreschi, in gran parte di stile bizantino, del XIII secolo che adornano le sue pareti comprende il Cristo in trono, varie raffigurazioni della Vergine, San Nicola, San Giovanni Battista, Sant’Andrea e San Michele.

La ricchezza culturale e ambientale del Comune di Supersano

Per secoli questa chiesa rupestre, oggetto di pellegrinaggio e processioni, è stata il principale santuario religioso degli abitanti di Supersano e di altri insediamenti, oggi abbandonati, che si trovavano ai margini del Bosco di Belvedere.

La storia ricca e unica di un angolo affascinante della penisola salentina è stata riconosciuta attraverso un finanziamento regionale che ha permesso la creazione del Museo del Bosco (MUBO) all’interno del Castello Manfredi, altro monumento di età medievale, nel 2005.

Non c’è dubbio che la ricchezza culturale e ambientale del Comune di Supersano sia una testimonianza davvero unica dello sviluppo storico del Salento, ma rischia di diventare un’ulteriore testimonianza della distruzione da parte dell’uomo del Bel Paese ed anche dell’essenza stessa dell’essere italiani.”

La distribuzione di un pieghevole illustrativo, presentato alla recente edizione del Meeting di Rimini, anticipa la programmazione di una serie di incontri istituzionali e convegni di sensibilizzazione che mirano al recupero del prezioso bene culturale salentino.