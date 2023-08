Domani concerto di chiusura della XXIII Accademia internazionale di musica di Cagliari

Con il grande concerto dei suoi migliori virtuosi cala il sipario domani (giovedì 31 agosto) sulla XXIII edizione dell’Accademia internazionale di musica di Cagliari, partita il 23 agosto.

L’appuntamento è alle 17 nei rinnovati spazi dell’aula magna del Conservatorio di Musica “G. P. da Palestrina“. I primi a salire sul palco saranno il violinista Megumi Fujita e il pianista Yun Yang Lee che affronteranno la composizione Tzigane di M. Ravel. A seguire musiche di F. Mendelssohn per il Quíron Quartet— Quartetto d’Archi, e successivamente Manuel De Almedia- Ferrer (violino) e ancora Yun Yang Lee eseguiranno la Passacaglia dalla Sonata in Si minore, P110 di O. Respighi, prima di lasciare spazio alla Fantasia in Fa minore, Op.49 di F. Chopin nell’esecuzione del pianista Michele Calia. Il programma vedrà esibirsi la violinista Greca Puddu e il pianista Aoko Soga.

La chiusura della serata è affidata alla musica di P. I. Tchaikovsky di cui il soprano russo Katia Anapolskaya proporrà arie tratte da sue celebri opere.

L’Accademia di musica di Cagliari nasce da un’idea dei fratelli Cristian e Gian Luca Marcia, (direttore artistico il primo, presidente il secondo) ed è realizzata in co-produzione con il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina“.

L’Accademia internazionale di musica di Cagliari è realizzata con il contributo di: Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Assessorato del turismo, artigianato e commercio), Fondazione di Sardegna, Comune di Cagliari.

In collaborazione con il T Hotel.