Domani (venerdì 4 agosto) h 22 ad Allai “Why Clitemnestra Why?” con Miana Merisi per il V Festival Palcoscenici d’Estate

Viaggio tra mito e contemporaneità con “Why Clitemnestra Why?” de L’Effimero Meraviglioso, originale spettacolo di teatro e videomapping ispirato a “Clitemnestra o del crimine”, da “Fuochi” di Marguerite Yourcenar

in cartellone DOMANI (venerdì 4 agosto ) alle 22 in piazza Santo Isidoro ad Allai (OR)

per un nuovo appuntamento con la V edizione del Festival Palcoscenici d’Estate organizzato dal Teatro del Segno; con la direzione artistica di Stefano Ledda; con il patrocinio e il sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Allai (evento realizzato in collaborazione con Intersezioni / rete di festival senza rete).

QUI la storia di Why Clitemnestra Why

Domani ad Allai “Why Clitemnestra Why?” con Miana Merisi

Sotto i riflettori un’intensa Miana Merisi nel ruolo dell’eroina del mito, sposa (e assassina) del re Agamennone, nell’intrigante rilettura della scrittrice e poetessa francese, che affida a una sorta di confessione davanti a un’ipotetica corte la ricostruzione di un delitto efferato, dove la vendetta per il sacrificio della figlia Ifigenia si intreccia alla ferita dell’abbandono: la donna tradita colpisce con rabbia e disperazione il marito, ritornato dopo dieci anni di guerra insieme con una giovane “strega turca”, nella consapevolezza che l’inesorabile scorrere del tempo ha lasciato solo le ceneri dell’antica passione.

La pièce multimediale con drammaturgia e regia di Maria Assunta Calvisi è impreziosita dalle performances (in video) dei danzatori e coreografi Alessandra Corona e Guido Tuveri e dalla voce fuori campo di Luigi Tontoranelli che interpreta frammenti da “Agamennone”, uno dei poemetti di “Quarta Dimensione” di Ghiannis Ritsos, con musiche originali di Thomas Lentakis, costumi di Marco Nateri, video di Ennio Madau e disegno luci di Stefano De Litala, per una mise en scène evocativa e immaginifica, che segue il filo dei ricordi della protagonista, con tutta l’amarezza del rimpianto ma anche le antiche gioie degli inizi della sua lunga storia d’amore.

In Scena Oggi – Giovedi’ 3 Agosto – Ad Allai

L’arte del mimo sbarca nel Barigadu con “L’Incantatore di Folle”, immaginifico e coinvolgente spettacolo dell’artista iraniano Saeed Fekri, in cartellone STASERA (giovedì 3 agosto ) alle 22 in piazza dei Balli ad Allai sotto le insegne del V Festival Palcoscenici d’Estate (in collaborazione con Intersezioni / rete di festival senza rete).

Una performance avvincente e coinvolgente costruita sul talento e sulla bravura del mimo e fantasista Saeed Fekri, che si inserisce nella tradizione della moderna pantomima, reinventata da Etienne Decroux e fiorita a partire dagli Anni Trenta in Francia, tra le suggestioni del “mimo moderno” di Marcel Marceau e le invenzioni di Charlie Chaplin e di Totò , per divertimento di grandi e piccini.

Prossimi Appuntamenti

Il V Festival Palcoscenici d’Estate prosegue ad Allai fino al 19 agosto: una fiaba ecologica in scena sabato 5 agosto alle 22 in piazza dei Balli con “Cappuzzetto Rozzo” di Abaco Teatro, con testo e regia di Rosalba Piras, anche protagonista sul palco insieme con Tiziano Polese e Antonio Luciano:

una inedita versione delle avventure della ragazzina con la caratteristica mantellina rossa, che qui si rivela alquanto capricciosa e distratta, finché nel bosco finisce con l’incontrare il lupo… e scoprire i segreti del regno della natura.

Cambio Di Programma

Rimandato a nuova data (ancora da definire), a causa di un problema inerente alla casa editrice, l’atteso appuntamento con Peppe Barra per la presentazione in forma di recital del suo libro “Lengua serpentina e altri racconti” da “Lo Cunto de li Cunti” di Giambattista Basile (Giuseppe Barile Editore), già in programma lunedì 7 agosto ad Allai per il V Festival Palcoscenici d’Estate organizzato dal Teatro del Segno.

Il V Festival Palcoscenici d’Estate

Il V Festival Palcoscenici d’Estate ad Allai proseguirà fino a sabato 19 agosto con un ricco carnet di eventi fra spettacoli, recitals e concerti, con alcuni dei protagonisti della scena isolana e nazionale, ma c’è spazio anche per gustosi “Spaghetti Musicali”: un’occasione per visitare il paese del Barigadu e riscoprire, insieme al fascino delle statue menhir, anche la magia di un cielo stellato…

Il V Festival Palcoscenici d’Estate ad Allai è organizzato dal Teatro del Segno con ideazione e direzione artistica di Stefano Ledda, e realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Allai, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e inserito nel progetto Intersezioni / rete di festival senza rete promosso da Fed.It.Art Sardegna, e si avvale delle preziose collaborazioni con la Fondazione Sardegna Film Commission, il CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna e Guilcer Spettacoli. Il Teatro del Segno aderisce al CUSS / Coordinamento Unitario dello Spettacolo dal vivo della Sardegna.

INGRESSO GRATUITO per tutti gli eventi del Festival