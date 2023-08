Distretto Culturale del Nuorese: raddoppiati i visitatori nel 2022

Sono 311mila nel 2022, con il DCN Passport la “cittadinanza culturale” porta sconti e promozioni

advertisement

Distretto Culturale del Nuorese: raddoppiati i visitatori nel 2022

Nuoro, 3 agosto 2023 – Il “Distretto Culturale del Nuorese” conferma anche nei primi mesi del 2023 il trend positivo registrato nel 2022 che si è chiuso con 311mila presenze (155mila nel 2021) rilevate nei quaranta luoghi che aderiscono al Tavolo dei Musei.

Il DCN Passport

I dati positivi del 2022 mostrano un trend in linea anche nei primi mesi 2023 che mostrano un crescente apprezzamento per il DCN Passport, il sistema di biglietteria integrata presentato lo scorso dicembre e fondato sul concetto di “cittadinanza culturale” dei visitatori.

Il DCN Passport è infatti un “passaporto” tascabile, numerato e attribuito ad ogni singolo visitatore, disponibile in tutti i musei e luoghi della cultura del Distretto, che stimola la scoperta dei luoghi e delle attività culturali presenti in tutto il Distretto grazie ad un sistema di premialità nell’utilizzo.

Sviluppato come un’evoluzione della “Mappa turistica dei Luoghi della cultura”, una cartina dei siti e dei musei, il DCN Passport ne conserva i pregi evolvendosi in termini di praticità grazie al pratico formato tascabile.

Come funziona il DCN Passport

Il DCN Passport, realizzato grazie al cofinanziamento della Camera di Commercio di Nuoro e della Fondazione di Sardegna, è disponibile in tutti i musei e nei “Luoghi della cultura” del Nuorese, oltre al Ten – teatro Eliseo di Nuoro, e negli info-point aderenti presenti in tutta la Sardegna.

Chiunque, residente o turista, in possesso del DCN Passport può visitare senza scadenza i monumenti e gli spazi museali e, accumulando i timbri apposti sul proprio “passaporto”, avrà accesso a sconti, promozioni e gadget.

La campagna promozionale del DCN Passport

A supporto del DCN Passport e del patrimonio culturale del quale è simbolo identitario, il Distretto Culturale del Nuorese ha avviato una campagna di comunicazione off-line e on-line. Sono state distribuite circa 20 mila locandine in oltre 200 punti strategici della Sardegna e pianificati annunci online sui social media e sui principali motori di ricerca.

È stata inoltre realizzata una linea di gadget promozionali che riproduce le illustrazioni dell’artista nuorese Daniela Spoto. Interprete di alcuni testimoni della cultura della provincia di Nuoro, l’artista ha impreziosito gli oggetti di uso quotidiano scelti per i possessori del DCN Passport (borse in stoffa, quaderni, borracce, Filo Tag, power banks e sottobicchieri, etc).

Per maggiori informazioni:

https://www.distrettoculturaledelnuorese.it/