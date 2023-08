Continuano le anteprime del festival “Musica sulle Bocche”, con Matteo Muntoni e il progetto “Nur-Bisu” giovedì 10 agosto a Valledoria e i Freak Motel venerdì 11 a Chiaramonti

“Nur-Bisu” e Freak Motel, ovvero un viaggio sonoro intorno ai misteri della Sardegna nuragica e un concerto in cui elettronica, post-rock, Nu-jazz convivono tra loro, creando scenari onirici.

Per due nuove anteprime del festival Musica sulle Bocche, riflettori accesi giovedì 10 agosto a Valledoria, alle 20.30 alla foce del Coghinas, con il progetto firmato da Matteo Muntoni e interamente dedicato alla nostra isola, e venerdì 11 alle 19.30 al castello dei Doria di Chiaramonti con il gruppo composto da Andrea Sanna (piano Rhodes, sintetizzatori), Matteo Sedda (tromba), Nicola Vacca (batteria) e Andrea Parodo (basso elettrico).

“Nur-Bisu” è un viaggio nel mistero dell’identità sarda e ai suoi riti ancestrali che il compositore Matteo Muntoni (al basso e alla chitarra acustica) ha ideato e percorrerà insieme a Raffaele Pilia (chitarra classica, acustica ed elettrica), Antonio Pinna (batteria e percussioni), Emanuele Contis al sax, e la voce di Francesca Corrias.

Nel concerto sono due due fili conduttori che si intersecano tra loro: il primo è “Nur”, un termine in grado di rappresentare l’intera epopea della Sardegna antica; il secondo è “Bisu” (sogno), ovvero le leggende orali e tradizioni cultuali che caratterizzavano il tempo della vita comunitaria del passato.

La musica si propone così come un flusso sonoro acustico fortemente ispirato ai riti ancestrali, i quali diventano fonte di ispirazione per la creazione di una dimensione sonora ex novo, onirica e immaginifica, in cui la musica va a rimarcare l’aspetto rituale dalla profonda partecipazione emotiva collettiva.

Iniziative collaterali

A Valledoria nel giorno del concerto non mancheranno le iniziative collaterali: con lo stile “green” che contraddistingue Musica sulle Bocche, a partire dalle 18 sarà possibile partecipare a una escursione in battello lungo le sponde del fiume Coghinas, finalizzata soprattutto all’attività di birdwatching con la guida ambientale Giosuè Serreli. È necessaria la prenotazione al numero 328-2798442. Per informazioni, www.focedelcoghinas.com.

Così come la foce del Coghinas, anche il castello dei Doria a Chiaramonti è ormai una location irrinunciabile per ogni edizione di Musica sulle Bocche.

Freak Motel

Quest’anno a salire sul palco saranno, venerdì 11 agosto alle 19.30, i Freak Motel. Il gruppo porta avanti un progetto che raccoglie molteplici influenze e le converte in un personale mix in cui elettronica, post-rock, Nu-jazz, scenari cinematici e onirici convivono tra loro. La vena sperimentale del gruppo porta i diversi linguaggi musicali di ciascun componente a determinare la creazione di un sound originale, tra atmosfere noise e electric jazz nella sua forma più pura, ossia l’improvvisazione.

Le composizioni si sviluppano così all’interno di ritmiche serrate e talvolta ossessive, in contrasto a melodie ariose ed evocative, che sfociano in sperimentazione e ricerca dell’interplay. Grazie all’uso di campionatori per la realizzazione di texture sonore, il gruppo riutilizza elementi della musica subsahariana e sudafricana, in un mix esplosivo in bilico tra elettronica, afrobeat, funk e jazz.

Informazioni

I biglietti per i concerti si possono acquistare sulla piattaforma Dice (https://dice.fm/) raggiungibile anche attraverso il sito del festival www.musicasullebocche.it, che offrirà in tempo reale le informazioni sugli spettacoli, così come le pagine social del festival.

Musica sulle Bocche è sostenuto dalla Camera di Commercio di Sassari grazie al progetto “Salute & Trigu”, dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna, dal Ministero ai Beni Culturali, dalla Fondazione di Sardegna, dai Comuni che ospitano i concerti, con una nuova collaborazione con Coldiretti Sardegna, con il Dipartimento Produzione Multimediale della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari e con l’Accademia alle Belle Arti di Sassari.