Concerto omaggio a De Andrè

Concerto omaggio a De Andrè, Denise Gueye e Marco Carta a Li Lioni: concerto omaggio a De Andrè

La splendida voce di Denise Gueye e il talento del chitarrista Marco Carta per un concerto omaggio al cantautore Fabrizio De Andrè, melodie e capolavori di uno degli artisti italiani più influenti e innovativi. Il prossimo appuntamento della XVIII stagione concertistica “Musica & Natura” è in programma lunedì, 14 agosto alle ore 22, nell’ampio giardino de Le Tenute Li Lioni, a Porto Torres.

advertisement

Il lavoro di arrangiamento per voce femminile, chitarra e flauto tenore dei brani scelti da due artisti sardi si prefissa di raccontare le “Storie di ieri” dei personaggi a cui De Andrè ha dato un nome e un volto. L’umanità, la fragilità e la bellezza sono il filo che le lega le une alle altre. La musica diventa la più alta espressione della poesia in una location raffinata, una combinazione suggestiva che caratterizza gli appuntamenti musicali organizzati dall’associazione Musicando Insieme, a cura del direttore artistico Donatella Parodi.

Il concerto “Le Storie di ieri” è il titolo dello spettacolo ma anche di uno dei brani in scaletta che nasconde un significato intenso, storie del passato le stesse del presente anche se cambia l’atmosfera, il periodo storico e i personaggi. Il concerto dedicato al cantautore genovese offre al pubblico l’interpretazione di brani tratti dai dischi “Nuvole barocche”, “Volume 8″,” La buona novella”, “Non al denaro non all’amore né al cielo” e “Storia di un impiegato”. Il live sarà l’occasione per riascoltare con la voce originale di Denise Gueye le canzoni tra le più famose del repertorio di De Andrè, quali La ballata di Michè, Fila la lana e Un Malato di cuore.