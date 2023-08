Brancalonia: in arrivo l’atlante e il bestiario Spaghetti Fantasy

Il Gioco di Ruolo fantasy e cialtrone, dopo il successo internazionale ritorna su Kickstarter con TRE NUOVI MANUALI, l’Atlante, il Bestiario e un compendio di Avventure

Dopo aver trionfato agli ENnie Awards di Indianapolis ( Gold come Best Electronic Book, Silver come Product of the Year, Best Writing e Best Setting ), gli Oscar internazionali del Gioco di Ruolo, il mondo fantastico di Brancalonia, l’ambientazione Spaghetti Fantasy per la Quinta Edizione del GDR più famoso di tutti i tempi, sta per tornare con tre nuovi volumi fortemente richiesti dalla community:

l’Atlante di Brancalonia, il Bestiario e un compendio delle avventure giocate con il pubblico durante le numerosissime campagne live che si sono tenute nelle fiere dello stivale.

Il mondo fantastico, cialtrone e picaresco di Brancalonia è una versione “alla rovescia” dell’Italia Medievale, che cita, raccoglie e mescola rimandi alla tradizione letteraria fantastica, alla cultura pop e all’immaginario collettivo.

La campagna Kickstarter inizierà il 19 settembre e prevede una splendida miniatura in omaggio per quanti sosterranno il crowdfunding nelle prime 72 ore a questo link:

I nuovi manuali

Il Bestiario DOC

100 mostri tipici del folklore, delle leggende, dei miti e della letteratura italiana, di terra, di mare, di cielo e del sottosuolo, divisi per ambienti, tipologie e regioni. Con 25 nuove mappe di tane e territori, ciascuna con descrizioni area per area, agganci d’avventura, dicerie ed elementi narrativi suddivisi per stile di gioco.

A differenza dei classici Bestiari per 5e, questo volume sarà molto più approfondito a livello di lore. Sarà difatti diviso in ricche schede da 4 o 6 pagine per ogni Mostro principale, comprensive di mappa e descrizione della tana, scheda dei mostri “minori” che la popolano, numerosi agganci d’avventura, dicerie ed elementi narrativi suddivisi per stile di gioco (action, mystery, horror, ecc.).

Inoltre ogni mostro principale avrà uno speciale “Monsterchef Box”, vale a dire una ricetta per cucinare la carne di mostro e gestirne gli effetti collaterali. Si tratta quindi un Bestiario “deluxe” a livello di storytelling. Gli artisti del volume sono Lorenzo Nuti (già lead artist di Brancalonia) e la superstar Justin Gerard. Tutto il materiale può essere usato con gli altri manuali di Brancalonia, oppure importato in qualsiasi delle vostre ambientazioni di gioco.

L’Atlante del Regno

20 nuove città, ville, fortezze e luoghi di avventura che ripropongono in chiave fantastica i luoghi, le vicende, i borghi e i paesaggi italiani, divisi per ambienti e regioni.

Ogni luogo dell’atlante prevede una mappa generale e altre vedute, schemi e illustrazioni, descrizioni area per area, agganci d’avventura, dicerie ed elementi narrativi suddivisi per stile di gioco e pronti da usare.

Comprende inoltre 10 nuovi background caratteristici, 3 nuove specie giocabili, mostri e avversari tipici delle città e dei castelli del Regno. Tutto il materiale può essere usato con gli altri manuali di Brancalonia, oppure importato in qualsiasi delle vostre ambientazioni di gioco.

Terre Furiose e altri sporchi lavoretti

E’ una Collector Edition a colori cartonata che contiene un’intera campagna ispirata all’Orlando Furioso di Ariosto, protagonista nel 2022 di un evento patrocinato da Lucca Comics and Games con giocatori d’eccezione come Licia Troisi, Luca Enoch, Vanni Santoni e Roberto Recchioni, e una dozzina di brevi avventure tra le più amate dai giocatori e mai pubblicate in volume.

Dalla pagina Kickstarter sarà anche possibile scaricare il Quickstart, che contiene una presentazione generale del gioco e del setting, i personaggi pregenerati, la mappa di Brancalonia, tante avventure e contenuti per provare gratuitamente l’ambientazione!

Diventa disegnatore di Brancalonia

La copertina e le illustrazioni principali dei nuovi manuali sono già state realizzate dal team di artisti Acheron, ma la redazione ha deciso ancora una volta di dare spazio a nuovi talenti dell’illustrazione con creature ispirate al folklore italiano (orchi, krampus, diavoletti, folletti, fantasmi), o personaggi come streghe, maghi, cavalieri, furfanti… caratterizzati con ironia ed epica cialtroneria.

Sono previsti 3 contratti editoriali da 100€ per le migliori interpretazioni, ma la redazione si riserva di scegliere altre opere meritevoli per la pubblicazione! I selezionati verranno annunciati sulla pagina Kickstarter della nuova campagna di Brancalonia, mentre il bando completo per partecipare si trova qui.

Che cos’è Brancalonia, il primo e unico gioco al mondo “Spaghetti Fantasy”?

Benvenuti a Brancalonia, una terra piena di insidie e possibilità di guadagno, nel più incredibile e cialtronesco gioco di ruolo all’italiana a cui abbiate mai giocato!

Il mondo fantastico e picaresco di Brancalonia è una versione “alla rovescia” di un’Italia medievale e fantastica, che cita, raccoglie e mescola rimandi a letteratura, folklore, storia e cultura pop italiane. Abbiamo quindi personaggi come il Burattino di legno (da Pinocchio), il mezzo-demone Malebranche (dall’Inferno dantesco) o ancora il mezzo gigante (dal Morgante di Pulci).

Lo Spaghetti Fantasy è un fantasy low magic “con pochi soldi per gli effetti speciali”, la cui atmosfera è molto simile ai film spaghetti western, ma con le spade al posto delle pistole!

Il tono è scanzonato, e i suoi protagonisti non sono né eroi né antieroi: sono canaglie con poca voglia di combattere, ladri di galline, banditi dal cuore d’oro.

Brancalonia è un setting con due distinti livelli che si completano a vicenda

Il primo è quello del divertimento: le avventure sono tragicomiche, i personaggi degli allegri cialtroni (un po’ come il Philippe Gaston di Lady Hawke), e il tono è molto in stile “The Princess Bride”. Ma allo stesso tempo, c’è un secondo livello di lettura “colta” che affonda in mille riferimenti letterari, storici e folklorici.

Brancalonia è divenuto subito un grande successo di pubblico ed è al momento tradotto e pubblicato in oltre dieci nazioni al mondo, fra cui, oltre all’Italia, US, UK, Germania, Francia, Spagna.

La serie Brancalonia ha raccolto oltre mezzo milione di euro in campagne Kickstarter fra Italia, Francia e Spagna.

Il successo del setting è tale che il principale editori italiano di libri, Mondadori, lancerà il primo romanzo di Brancalonia direttamente alla fiera Lucca Comics and Games a fine ottobre 2023.

Al momento sono usciti e disponibili in vendita i seguenti volumi

1) Brancalonia – Setting book

2) Macaronicon (setting geografico + avventure)

3) L’Impero randella ancora (campagna)

4) L’Almanacco del Menagramo (avventure)

Credits

Acheron Games è il principale game studio italiano di giochi di ruolo, e uno dei publisher più apprezzati sulla scena mondiale, con 4 Ennies Award vinti e un catalogo pubblicato in oltre dodici nazioni. Le proprie sedi sono Milano e New York.

In tre anni ha raccolto oltre due milioni di euro in campagne Kickstarter di setting originali di gioco di ruolo. Fra i suoi titoli si annoverano, oltre a Brancalonia, “Inferno – Dante’s Guide to Hell for 5E” (che con oltre quattrocentomila euro è il setting italiano originale più finanziato su Kickstarter in assoluto), “Apocalisse – John’s Guide to the Armageddon for 5E” e “Lex Arcana”, il gioco di ruolo italiano più giocato al mondo nonché l’unico titolo italiano mai pubblicato in Giappone.

Oltre ai titoli propri, ha collaborato anche con diversi progetti su richiesta di editori terzi, fra cui il recente tabletop “Vampire The Masquerade – Milan Uprising” per conto di Teburu / Paradox, per il quale si è occupata di scrivere la lore di partenza del gioco (characters, villain, plot).