Beach Tennis, Torregrande: al via il BT 100 ITF Eolo Beach Contest Proxienergy 2023

Marina di Torregrande – Dal 3 al 6 agosto Torregrande, a Oristano, diventa il centro nevralgico del Beach Tennis. Nel primo fine settimana di agosto, i 9 campi dell’asd Eolo Beach Sports ospiteranno centinaia di partite, le più importanti saranno quelle dedicate al torneo internazionale il “BT 100 ITF Beach Tennis World Tour – Eolo Beach Contest Proxienergy” che torna, ancora una volta sulla sabbia sarda con un montepremi da 10 mila dollari.

Il 4-5-6 agosto è in programma anche il torneo di contorno “Al Naturale” aperto ai tesserati FITP a cui parteciperanno gli agonisti sardi e numerosi atleti provenienti da altre regioni italiane che hanno scelto la Sardegna per seguire gli Internazionali e giocare un torneo inserito nei calendari nazionali. Nel complesso saranno circa 200 gli atleti attesi a Torregrande.

Per il torneo “Al Naturale” sono previsti doppi maschili, femminili e doppi misti con un Open, un TPRA(lim.4.1) e un Under 16. Tutte le partite potranno essere seguite gratuitamente dal pubblico di curiosi e appassionati.

L’appuntamento di Torregrande è inserito nel calendario ITF, in Europa è stato preceduto dalle Sand Series che si sono tenute in Estonia, si svolge a poche settimane da un altro BT 100 che si svolgerà in Polonia e anticipa le Sand Series che si terranno in Germania a fine agosto.

Tra gli uomini sono 76 gli atleti provenienti in gran parte dall’Italia e che saranno impegnati nell’ITF Eolo Beach Contest Proxienergy

Tra loro spiccano i nomi di Mattia Spoto, campione del mondo in carica e numero uno del ranking internazionale. In arrivo a Oristano anche top player con lunghissimi palmares: ci sarà Luca Cramarossa, ex campione del mondo ITF a squadre, Tommaso Giovannini, vincitore dei Mondiali di Terracina nel 2021; la coppia testa di serie è composta da altri due big: Diego Bollettinari e da Marco Faccini.

Altri atleti raggiungeranno Oristano dal Brasile, dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Repubblica Slovacca e dalla Repubblica di San Marino.

Tra le donne sono 28 le atlete in gara: arrivano da Stati Uniti, Spagna, Brasile, Repubblica di San Marino, Svizzera, Olanda e Italia.

In campo a Torregrande, la coppia testa di serie sarà quella composta da Elena Francesconi e Greta Giusti, che occupano due posti tra i primi 20 al mondo nella classifica internazionale. A maggio 2023, Elena Francesconi ha vinto il Campionato del Mondo U18 DF, nel 2022 ha vestito la maglia azzurra, ha partecipato ai Campionati del Mondo a squadre che si sono tenuti in Brasile vincendo il titolo insieme ad altri atleti che giocheranno da Eolo Beach Tennis: Luca Andreolini e Peter Campedelli.

Lista degli iscritti e cartellone qui: https://shorturl.at/qvU36

La diretta

Il venerdì pomeriggio e per entrambe le giornate di sabato e domenica, fino alle premiazioni, le partite principali del “BT 100 ITF Beach Tennis World Tour – Eolo Beach Contest Proxienergy” saranno trasmesse sulla pagina facebook di @ Eolo Beach Tennis Contest e sulle pagine social e Youtube di Directa Sport Live Tv.

Per i giornalisti sarà messo a disposizione un link drive da cui scaricare le immagini.

I social

I canali ufficiali sono quelli di Facebook @ Eolo Beach Tennis Contest e Instagram @ eolobeachtennis che conterranno anche informazioni utili agli atleti. Qui il video della presentazione ufficiale: https://shorturl.at/hsFT0

La pallina ufficiale del BT 100 Eolo Beach Contest Proxienergy 2023 è la MBT Tour.

Il montepremi ammonta a 10 mila dollari, i vincitori dei vari tornei porteranno a casa anche il pacco gara con prodotti di vario tipo e prodotti enogastronomici del territorio, tutto messo a disposizione dalle aziende partner della provincia di Oristano.

Il logo del 2023

Una Caretta Caretta è il simbolo del BT 100 Eolo Beach Contest Proxienergy 2023, scelto per evidenziare l’attenzione e il rispetto che Eolo Beach Tennis ripone nei confronti dell’ambiente, delle spiagge e del mare della Sardegna. Le grafiche sono realizzate a mano da Noemi Fadda, componente del gruppo organizzativo.

Sebastiano Cau, presidente ASD Eolo Beach Sports. “In ambito sportivo Oristano ha notevoli eccellenze che da anni si affermano nelle rispettive discipline, questo è un prezioso patrimonio a servizio dell’intera comunità che va difeso e protetto con politiche dedicate.

Diamo il benvenuto a tutti gli atleti delle nazioni rappresentate, alle autorità presenti, ai giornalisti,agli operatori ed al pubblico che come ogni anno non farà mancare la propria partecipazione. Un ringraziamento particolare va alle Aziende Sponsor che con grande entusiasmo sostengono convintamente le nostre iniziative. Comunicare tramite la bellezza degli sport estivi risulta un veicolo di straordinaria efficacia.

In ultimo, ma non meno importante, un doveroso ringraziamento allo staff di Eolo che affronta progetti sempre più sfidanti con inesauribile energia ed entusiasmo.”

Diego Fratini, organizzatore e responsabile Eolo Beach Tennis. “Siamo giunti ormai alla nona edizione dell’ Eolo Beach Contest Proxienergy. Come l’anno scorso ci siamo dedicati all’organizzazione di un torneo internazionale, con l’obiettivo di accogliere atleti provenienti da realtà diverse. Il livello dei partecipanti è altissimo, perciò ci aspettiamo grande spettacolo nei nostri campi. Cercheremo di essere all’ altezza, proponendo al movimento italiano e sardo un evento di qualità”.

Eolo Beach Tennis ringrazia gli sponsor per il supporto

Il BT 100 ITF Beach Tennis World Tour – Eolo Beach Contest Proxienergy 2023 ha il patrocinio del Comune di Oristano