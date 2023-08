Assemini, i commercianti uniti contro tutte le droghe

I commercianti di Assemini in prima fila nella diffusione del messaggio dei volontari di Mondo Libero dalla Droga.

La consapevolezza della gravità della situazione in cui versano i ragazzi riguardo al problema droga, unisce i commercianti di Assemini attorno ad un unico obiettivo: impegnarci per fare qualcosa per salvare questi ragazzi. Questa la risposta unanime data dagli esercenti ai volontari della Fondazione “Mondo Libero dalla Droga” e di Scientology, che nella serata di giovedì 17 agosto hanno distribuito nei negozi e tra i passanti di via Carmine, centinaia di libretti contenenti in formazioni sugli effetti causati dall’abuso di alcol, marijuana e farmaci prescritti.

Il dibattito è diventato interessante quando, insieme ai libretti sull’alcol e la marijuana, hanno notato che tra gli opuscoli erano presenti anche quelli riguardanti l’abuso dei farmaci come psicofarmaci, ansiolitici, antidepressivi e antidolorifici.

Per chi è fuori da quel mondo e non è alla ricerca dello sballo, l’idea che un adolescente possa procurarsi la droga in casa, per di più a costo zero, grazie ai farmaci trovati nell’armadietto dei medicinali prescritti da medici e specialisti e agli alcolici, acquistati dai genitori, presenti nella dispensa, è del tutto irreale. Fargli notare, poi, che l’abuso di certi farmaci sono le droghe più diffuse e che, quando assunti in combinazione con l’alcol o altre sostanze, causa più morti per overdose di quanti ne causano tutte le altre droghe da strada messe insieme, li porta a ripensare sulla necessità di affrontare il problema con un altro punto di vista. A questo punto, qualcuno che pensava: “per fortuna il problema non mi interessa”, deve ricredersi.

“Troppi ragazzini di 12/13 anni stanno prendendo una brutta strada – ha dichiarato un signore incontrato in un bar – tra 20 anni saranno loro gli amministratori, gli educatori, gli insegnanti, i medici e i professionisti che dovranno gestire la società. Sono preoccupato per la piega che stanno prendendo questi ragazzi. Queste iniziative di prevenzione sono molto utili.

Ad Assemini come a Cagliari, Olbia, Nuoro, Oristano e in oltre cento località in tutte le province sarde dove i volontari sono impegnati da anni, cittadini e commercianti sono preoccupati del declino morale e sociale in cui vivono tanti ragazzi.

“Abbiamo avuto questi opuscoli quando eravamo al liceo – hanno dichiarato due ragazze che gestiscono una gelateria insieme – avevamo assistito anche ad una conferenza e avevamo trovato tutto molto interessante. Addirittura, – continua una delle due ragazze – ho ancora i libretti che avevo conservato allora. Collaboriamo molto volentieri a diffonderli ai nostri clienti.”

“La droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard, indicando come l’istruzione sia l’arma più efficace per sconfiggerla.

La necessità di fare azioni di prevenzione è sottolineata da tutti e i ringraziamenti ricevuti incitano i volontari a continuare finché la guerra non sia vinta definitivamente.

Le iniziative di prevenzione dei volontari di Scientology e di Mondo Libero dalla Droga continueranno nei prossimi giorni a Cagliari, Olbia e Nuoro, sicuri di trovare altre persone disposte ad impegnarsi per creare, insieme, una società libera dalla droga.