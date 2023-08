Aspettando l’anteprima di ‘Ferrari’ a Venezia: ecco i modelli di supercar più desiderati dagli italiani

Sognando le supercar

Carfax svela quali sono i modelli più desiderati dagli automobilisti italiani

advertisement

Spoiler: c’è anche Ferrari

Aspettando l’anteprima di ‘Ferrari’ a Venezia: ecco i modelli di supercar più desiderati dagli italiani

(Monaco, 29 Agosto 2023) – Con l’anteprima di “Ferrari” al Lido, il grande film hollywoodiano che omaggia la tradizione delle supercar, la passione degli italiani per i motori si riaccende. CARFAX svela quali sono i modelli sportivi di lusso più ricercati dagli italiani.

Quando il cinema incontra le auto sportive più iconiche, si crea un binomio indissolubile capace di far sognare tutti gli appassionati di motori su come sarebbe bello guidare i modelli protagonisti dei film che più abbiamo amato.

Con l’imminente presentazione di “Ferrari” al Festival del Cinema di Venezia, il lungometraggio di Michael Mann che racconta la storia di Enzo Ferrari, star della Formula 1 alla fine degli anni ’60, la passione per le auto sportive di lusso torna a farsi sentire, soprattutto se sul grande schermo ci sono proprio le Rosse del Cavallino.

Potenti ed eleganti, questi capolavori unici sanno come prendersi la scena e farsi desiderare

È il caso, per esempio, dell’indimenticabile Ferrari 330 P3 di Le Mans ’66 – La Grande Sfida o della F430 di Miami Vice, o ancora della F355 GTS di Goldeneye.

Se qualcuno volesse regalarsi questo sogno, potrebbe cercare un’auto sportiva usata per godersi emozioni indescrivibili al volante. Acquistare un modello di questo tipo nel mercato dell’usato, però, richiede ricerche e grande attenzione ai dettagli e alla storia di ogni auto da valutare.

Carfax, leader nella fornitura di informazioni sui veicoli usati a livello mondiale, fornisce alcuni interessanti dati su quali sono i modelli di auto sportive e di lusso per i quali gli italiani hanno richiesto più report, e su quale sia lo stato di salute del veicolo.

La classifica

In testa alla classifica dei brand maggiormente presi in considerazione per l’acquisto di un’auto usata c’è Porsche: i modelli della Casa di Stoccarda hanno ottenuto il 53% delle richieste di report Carfax. Segue Jaguar con il 22% e al terzo posto troviamo Maserati, con il 14% dei report elaborati.

Tra le supercar, è Ferrari a occupare la posizione più alta con il 7% delle richieste, cui fanno seguito Lamborghini (2%), Aston Martin (1%), Bentley (1%), Lotus (1%), McLaren (0,1%) e Rolls-Royce (0,1%).

L’età media risultante dei veicoli ricercati è piuttosto elevata, pari a 12 anni. Contenuto, invece, il chilometraggio medio, che si attesta sugli 89.000km.

I rischi principali

Un quarto di questi veicoli (25%) presenta quello che nel report Carfax risulta come “rischio”, ovvero un’auto che ha registrato eventi quali incidenti, danni, è di importazione, presenta un’incongruenza nel chilometraggio oppure deriva da un noleggio o da un uso alternativo a quello privato (per esempio è stato precedentemente utilizzato come taxi).

I rischi principali riportati nei report Carfax sui veicoli di fascia premium sono i danni, che occupano una quota del 22% e rappresentano il fenomeno più frequente a cui prestare attenzione durante la decisione di acquisto.

In seconda posizione si trovano le questioni legate all’importazione che valgono il 18% dei fattori di rischio. Le segnalazioni di incidenti si attestano all’11% delle possibili criticità, mentre le incongruenze nel chilometraggio, tra il valore dichiarato e quello registrato, raggiungono il 3%.

Nel segmento delle Supercar, danni e incidenti rappresentano i più rilevanti fattori di riduzione del valore del veicolo

Considerando che acquistare un’auto di lusso, oltre a essere un sogno è anche un investimento, occorrono sia una grande oculatezza nella scelta, sia una forte consapevolezza della storia dell’auto prima di concludere una transazione.

Ma questo vale anche per le auto di tutti i giorni perché, quando si compra una vettura usata, è fondamentale tutelare il proprio acquisto e la propria e altrui sicurezza sulla strada. È per questo che Carfax, sin dalla fondazione nel 2007, si impegna a rendere equo e trasparente il mercato dei veicoli usati.

A proposito di CARFAX

CARFAX Europe GmbH fornisce servizi sulla Storia del Veicolo per auto usate europee e nordamericane dal 2007, seguendo la vision di creare un mercato dell’auto usata equo e trasparente per tutti. Oggi l’azienda fornisce i propri servizi in molti Paesi europei come Svezia, Spagna, Olanda, Polonia e Italia – in costante crescita. CARFAX fornisce l’accesso a un ampio database multinazionale composto da oltre 32 miliardi di eventi storici relativi alle auto di oltre 20 paesi – altri sono in arrivo.

La casa madre di CARFAX Europe GmbH è S&P Global (NYSE: SPGI), leader mondiale nella fornitura di informazioni essenziali. S&P Global mette a disposizione di governi, aziende e privati dati precisi, competenze e tecnologia connessa in modo che possano prendere decisioni con convinzione. Aiutando i clienti a valutare nuovi investimenti, guidandoli nella transizione ESG ed energetica attraverso le catene di fornitura, S&P Global sblocca nuove opportunità, risolve le sfide e accelera il progresso in favore del mondo.

Insieme aiutiamo milioni di persone ogni giorno ad acquistare, possedere e vendere auto usate con fiducia, grazie a soluzioni innovative alimentate dalle informazioni incluse nei report delle auto usate CARFAX.