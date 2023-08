Al via la 30^ Sagra del Miele di Guspini

Anche una cartolina ed un annullo postale sottolineano il traguardo

Torna puntuale come ogni anno la Sagra del Miele di Guspini che giunge alla trentesima edizione. Il 26 e 27 agosto la cittadina del Sud Sardegna diventa la capitale dell’isola in tema di miele e derivati.

Sarà ancora la vecchia miniera di Montevecchio (che nel 1865 con 1.100 operai divenne la miniera più importante dell’intero Regno di Sardegna) a offrire uno scenario inconsueto dove architettura industriale e bellezze naturali della Sardegna si fondono in un connubio di storia, passione per la natura e tradizioni.

L’unione fa la forza

Pro Loco di Guspini e i Comuni di Guspini ed Arbus hanno unito le forze per organizzare un programma ricco di avvenimenti, anche non strettamente legati al miele, che comunque resterà comun denominatore della “due giorni”.

Tra queste iniziative spicca anche il premio “Qualità mieli tipici della Sardegna” giunto alla 23^ edizione dove il dolce prodotto sarà anche abbinato alla tradizionale ricotta. Sport, turismo, cultura per grandi e piccini si alterneranno ed animeranno il borgo grazie anche alla presenza di volontari e partner.

Il richiamo postale

A dare ulteriore risalto e sottolineare con un “sigillo” postale l’evento della 30^ edizione, la Pro Loco di Guspini ha chiesto a Poste Italiane uno speciale annullo. La Pro Loco ha ideato anche una bellissima cartolina che illustra la bontà di un prodotto che sta diventando raro e che andrà preservato con cura per il futuro.

Il servizio temporaneo sarà attivato da Poste Italiane presso il Palazzo Direzione, Piazzale Rolandi 1, frazione di Montevecchio il giorno 27 agosto dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

L’annullo, in formato tondo, riproduce il logo della manifestazione e la descrizione “30^ Sagra del Miele – 27.8.2023 – 09036 Guspini (Su)”.

Sarà possibile obliterare così la citata cartolina, formando un autentico ricordo di una edizione che si preannuncia partecipata e che storicizzerà un traguardo storico.

L’impronta sarà disponibile, partire dal giorno 28 agosto e per i successivi 60 giorni presso l’Ufficio Postale di Cagliari Centro – sportello filatelico – Piazza del Carmine 27; verrà poi depositata presso il Museo della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione di storia postale.

Per tutte le informazioni https://www.prolocoguspini.it/xxx-sagra-del-miele/

Un dono della natura come il miele torna dunque protagonista in uno scenario dove l’amicizia ed il sapore delle cose semplici di una volta si uniscono grazie alla passione di persone legate al proprio territorio ed alle sue ricchezze.

Giuseppe De Carli