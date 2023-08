Agua Azul: Caribe Bay svela i primi dettagli del nuovo progetto

La struttura si integrerà perfettamente nell’ambientazione caraibica del Parco. Prevista anche una vasca ad alta salinità per provare le stesse emozioni di un bagno nel Mar Morto. I lavori partiranno a settembre

Lido di Jesolo, 22 agosto 2023 – Mentre gli ospiti sfrecciano tutti i giorni sugli scivoli e si rilassano nelle lagune caraibiche tra palme e ombrelloni, ai piani alti di Caribe Bay si progettano già le sorprese per le stagioni a venire.

Dalla seconda metà di settembre cominceranno infatti i lavori per la realizzazione di Agua Azul; la nuova area benessere con SPA, in apertura per la stagione 2025.

Una novità strategica per Caribe Bay, che permetterà di integrare la tradizionale offerta di attrazioni e spettacoli all’insegna dell’adrenalina e del divertimento con nuove proposte pensate per chi desidera vivere momenti di puro relax, da dedicare al benessere e alla cura del corpo. Agua Azul si troverà in una zona appartata di Caribe Bay, tra la foresta tropicale che avvolge gli scivoli di Toboganes e l’Arena Show.

Agua Azul

Realizzata in perfetto stile caraibico, Agua Azul si integrerà con le attrazioni già esistenti, creando un continuum tra spazi interni ed esterni; in linea con la vocazione green del Parco, si avvarrà di un impianto geotermico a basso impatto per il riscaldamento dell’acqua.

La parte esterna sarò caratterizzata da 12 vasche idromassaggio a bassa salinità con cascate cervicali e da una grande piscina ad alta salinità, dove si potrà provare l’emozione di galleggiare proprio come nelle acque del Mar Morto.

Nella parte interna saranno invece presenti diverse stanze emozionali con cromoterapia e aromaterapia, sauna e bagno turco avvolti nell’ambientazione tropicale e una stanza del ghiaccio.

Trattamenti benessere, beauty ed estetici

Spazio anche ai trattamenti benessere, beauty ed estetici con una vera e propria SPA immersa in una scenografia unica, tipica della filosofia alla base della continua evoluzione di Caribe Bay. Agua Azul sarà accessibile a tutti gli ospiti del Parco, al pari delle attrazioni, mentre i trattamenti benessere saranno disponibili a pagamento.

Agua Azul è il primo progetto di un nuovo piano di investimenti del valore complessivo atteso di 40 milioni di euro. L’obiettivo, nei prossimi anni, è di potenziare l’offerta con attrazioni, servizi e tecnologie volti a diversificare il pubblico di riferimento, allungare la stagionalità e superare le sfide imposte anche dal cambiamento climatico