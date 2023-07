Trento: striscione vs Fugatti alla provincia

Centopercentoanimalisti torna ancora una volta a parlare degli orsi di Trento. Si scaglia soprattutto contro le decisioni del presidente della provincia autonoma Maurizio Fugatti

Dopo la notizia del consiglio d Stato che ha salvato ancora una volta gli Orsi del Trentino, il presidente della provincia autonoma di Trento non l’ha affatto presa bene.

Ha, infatti, ribadito ancora una volta il suo pensiero: gli Orsi devono essere abbattuti.

advertisement

Non è un bel periodo per Fugatti, gradualmente abbandonato dai suoi alleati. Il presidente della provincia autonoma tenta ancora di sparare le ultime bordate. Tuttavia ha già capito che la sua strada verso la riconferma alla presidenza è diventata un vicolo cieco.

I Militanti del Movimento Centopercentoanimalisti, nella serata del 14 luglio, non potevano non salutare Fugatti con uno striscione dedicato. Lo stesso è infatti sardi affisso sulla cancellata della sede della provincia a Trento. A caratteri cubitali si legge la scritta chiara e diretta “FUGATTI ARRENDITI”.

Il movimento segnala inoltre che non si fermerà e continuerà incessantemente ad agire per proteggere gli Orsi. I militanti affrermano che le loro azioni continueranno, affinché nessun Orso rinchiuso nel Casteller non dovrà rimanerci.

Per altre notizie di attualità clicca qui.