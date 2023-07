Sardegna al Centro 20 Venti

Sardegna al Centro 20 Venti, a Porto Torres la quarta tappa della Campagna Tesseramento 2023. La campagna tesseramento di Sardegna al Centro 20 Venti ha fatto tappa ieri, Sabato 29 luglio, a Porto Torres. È stata la quarta tappa di un vero e proprio tour che sta toccando tutti i centri dell’isola. Sardegna al Centro 20 Venti sta crescendo ogni giorno di più grazie al grande interesse che sta suscitando tra i singoli cittadini e al grandissimo impegno di dirigenti e semplici iscritti.

advertisement

La campagna adesioni nella cittadina turritana è stata l’occasione per illustrare il programma, i progetti e soprattutto il modello di sviluppo di Sardegna che il nuovo partito sta proponendo.

“Anche ieri abbiamo avuto una risposta che è andata ben oltre le nostre aspettative da parte dei cittadini di Porto Torres. In tanti dopo aver ascoltato la nostra idea di Sardegna hanno richiesto il tesseramento e l’adesione al partito perché vogliono partecipare attivamente a questo progetto. C’è una grandissima voglia di impegnarsi in prima persona e di parlare di politica per dare un contributo fattivo. Questa è già una grande vittoria di cui siamo orgogliosi. ” Così hanno dichiarato la coordinatrice cittadina di Porto Torres Anita Giaconi e il consigliere comunale Ico Bruzzi.

Sardegna al Centro 20/20 pone particolare attenzione alle necessità dei cittadini, ma soprattutto vuole riportare la centralità delle decisioni in Sardegna, esaltando il protagonismo dei territori. Il progetto del partito nasce dopo un lungo confronto con gli amministratori locali che conoscono meglio le necessità dei propri territori.

Il consenso ottenuto a Porto Torres replica quello avuto recentemente nelle altre tappe del tour nell’isola. Nelle prossime settimane verranno allestiti gazebo anche in altri centri di tutti i territori della Sardegna.

“Siamo molto soddisfatti – concludono Anita Giaconi e Ico Bruzzi e vogliamo ringraziare non solo i cittadini che ci hanno ascoltato ma anche tutti i dirigenti e gli iscritti che hanno contribuito a questa bella giornata