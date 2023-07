LOTTA ALLA CAVALLETTE IN SARDEGNA – ARRESTATA L’AVVANZATA POSITIVA LA STRATEGIA ATTUATA DALL’AGENZIA REGIONALE LAORE

La devastazione di pascoli e coltura foraggere da parte dell’infestazione da cavallette, nei comuni della piana di Ottana, sembra arrestarsi e non avanzare. Questo è già un primo risultato altamente positivo afferma Tore Piana presidente del Centro Studi Agricoli. Dopo tre anni di infestazioni con superfici in aumento, oggi grazie al lavoro di monitoraggio svolto dall’Agenzia Regionale LAORE e ai trattamenti mirati di circa 4.000 punti nei 35.000 ettari colpiti dall’infestazione, gli allevatori e agricoltori dei comuni della piana di Ottana, iniziano a guardare il loro futuro con più ottimismo. L’infestazione delle cavallette non è terminata e dopo la schiusa molte sono riuscite a salvarsi e deporre le uova sui terreni e sicuramente si schiuderanno la prossima primavera, ma moltissime sono state debellate, si parla del 70% circa con i trattamenti chimici mirati. Ecco che oggi non bisogna abbassare la guardia, continua Tore Piana e vi è la necessità di preparare bene la lotta per il prossimo anno. Quest’anno numerosi agricoltori, hanno potuto produrre i foraggi necessari per la propria azienda, come ancora tanti hanno subito danni consistenti, ed a questi la Regione deve riconoscere i giusti indennizzi, conclude Tore Piana