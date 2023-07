L’automazione industriale: cos’è e quali vantaggi porta alla produzione e alla sicurezza

L’automazione industriale sta trasformando il mondo della produzione in fabbrica. L’utilizzo di sistemi e macchinari automatici consente di ottimizzare i processi, aumentare la produttività e migliorare la sicurezza degli operatori.

In questo articolo scopriamo in cosa consiste l’automazione industriale e i benefici che può portare alle imprese di settori differenti in Italia.

Che cosa sono i sistemi di automazione industriale?

I sistemi di automazione industriale sono tecnologie avanzate che permettono di controllare e gestire macchinari e processi produttivi con minore, o addirittura nessun, intervento umano.

Questi sistemi sono formati da componenti intelligenti come PLC, sensori, azionamenti elettrici e software di supervisione.

I PLC (Programmable Logic Controller) sono i cervelli che controllano i macchinari, ricevendo input tramite i sensori e inviando conseguenti comandi di output agli azionamenti che muovono parti meccaniche.

I software permettono agli operatori di programmare il funzionamento dei PLC e supervisionare l’intero processo produttivo.

L’automazione industriale consente quindi di automatizzare compiti ripetitivi, pericolosi o che necessitano di precisione e velocità superiori alle capacità umane. Le macchine possono lavorare 24 ore su 24 con costanza qualitativa senza cali di concentrazione.

I vantaggi che l’automazione industriale porta alla produzione

I vantaggi derivanti dall’adozione di sistemi di automazione industriale nella produzione sono molteplici. Innanzitutto l’aumento di produttività: le macchine automatiche ottimizzano tempi e flussi di lavoro, consentendo di produrre di più senza incrementare il personale.

L’automazione garantisce anche una qualità costante senza difetti, grazie alla ripetibilità e precisione delle operazioni. I processi sono standardizzati e ogni prodotto riceve lo stesso identico trattamento.

Inoltre l’utilizzo di macchinari programmabili rende la produzione più flessibile. Cambiare le impostazioni per realizzare prodotti differenti richiede semplicemente una riconfigurazione software, senza necessità di fermare le linee.

Questi miglioramenti in efficienza, qualità e flessibilità permettono alle aziende di incrementare la produttività, ridurre gli sprechi e ottimizzare i costi, diventando più competitive sul mercato.

Se siete interessati ad implementare questo tipo di soluzione in azienda, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata agli impianti di automazione industriale di rematarlazzi.it, dove potrete trovare riferimenti e contatti per richiedere subito un preventivo ad hoc per la vostra azienda.

Il miglioramento della sicurezza dei dipendenti con i sistemi di automazione industriale

Oltre ai vantaggi produttivi, l’automazione industriale migliora anche la sicurezza per gli operatori. Le macchine automatiche eliminano alla fonte molti rischi derivanti dal contatto diretto uomo-macchina.

Ad esempio, robot collaborativi possono lavorare fianco a fianco con gli operatori senza barriere protettive, grazie a funzioni avanzate di rilevamento presenza e stop automatico in caso di avvicinamento. Anche dove persiste il contatto uomo-macchina, la presenza di sensori garantisce il rispetto di parametri di velocità e forza di impatto sicuri.

I software di supervisione permettono il controllo da remoto di macchinari ed impianti, riducendo la necessità di accesso alle aree operative pericolose. Inoltre, sensori e telecamere abilitano il monitoraggio costante delle condizioni ambientali (ad es. presenza gas) e del corretto utilizzo dei DPI da parte degli operatori.

L’automazione consente infine analisi predittive per identificare potenziali malfunzionamenti ed eseguire manutenzioni preventive, prima che un guasto improvviso possa causare rischi. La sicurezza degli operatori diventa parte integrante del processo produttivo stesso.

In conclusione, i sistemi di automazione industriale, se ben progettati e implementati, portano benefici concreti sia in termini di maggiore produttività che di ambienti di lavoro più sicuri. L’automazione appare quindi una scelta strategica per la competitività delle aziende manifatturiere moderne.