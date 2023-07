Inaugurazione mostra fotografica di Francesco Arancioni: “Garibaldi. Statue in movimento”

Compendio Garibaldino – Mulino a vento di Giuseppe Garibaldi – Caprera – 29 luglio 2023, alle 19.30

advertisement

Inaugurazione mostra fotografica di Francesco Arancioni: “Garibaldi. Statue in movimento”

Garibaldi in sella al suo cavallo o in piedi, a mezzo busto o a tutto tondo, mentre sguaina una spada o nel semplice atto di arringare la folla con un gesto della mano. Figure e atteggiamenti dell’Eroe dei due mondi immortalato dunque in splendide immagini nel suo peregrinare che fanno di queste sculture delle vere proprie “statue in movimento”.

La magia dell’imperdibile tramonto alle spalle del monumento di Giuseppe Garibaldi a Caprera, –

di cui si celebrano così i 140 anni dall’inaugurazione, –

per accompagnare dunque un evento fotografico dedicato ai principali monumenti del Generale eretti nelle piazze delle città in giro per il mondo.

Sabato 29 luglio 2023, alle 19.30, al Compendio Garibaldino di Caprera, nel Mulino a vento di Giuseppe Garibaldi, a pochi giorni dalla riapertura del nuovo spazio espositivo, sarà quindi inaugurata la mostra fotografica di Francesco Arancioni dal titolo “Garibaldi. Statue in movimento”.

Francesco Arancioni è dunque un garibaldino contemporaneo che, sulle tracce del valoroso condottiero, ha attraversato l’Italia, il Sudamerica e altri luoghi in giro per il mondo armato di macchina fotografica.

Per l’occasione, il museo resterà aperto dalle 8.30 alle 23.30, ultimo ingresso alle 22.30, e, a partire dalle 19.30 il costo del biglietto sarà eccezionalmente di € 3,00.

La mostra sarà visitabile sino al 24 settembre 2023.

Informazioni

Per partecipare all’evento è necessario quindi prenotare al numero: +39 335 7505401

Ulteriori informazioni:

https://musei.sardegna.beniculturali.it/ https://www.facebook.com/DirezioneregionaleMuseiSardegna

https://www.instagram.com/direzionemuseisardegna/