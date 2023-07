Il duo Kari- OKa chiude domani a Carloforte “Sun d’aixia in ti canti”

Le note della musica popolare brasiliana chiudono dunque domani a Carloforte Sun d’aixìa in ti canti

Sarà sul palco il duo Kari-Oka

Domani, sabato 29 luglio cala quindi il sipario su Sun d’aixia in ti canti, la mini rassegna dedicata alla grande musica nazionale e internazionale organizzata a Carloforte dall’associazione Bötti du shcöggiu, con la direzione artistica di Susanna Mannelli.

Alle 19,15 nello splendido scenario tra cielo e mare della Residenza A Cova, nella località Lucaise, sale sul palco il duo Kari-Oka, composto dalla cantante sassarese Margherita Lavosi e dal chitarrista siciliano Cristian Ferlito.

Concerto al tramonto

Sarà, dunque, un concerto al tramonto sulle note della musica popolare brasiliana che la formazione proporrà attraverso proprie reinterpretazioni e rielaborazioni, richiamando di continuo il Brasile, un paese che continua ad affascinare e a suscitare curiosità in tutto il mondo, ma al quale si guarda ancora con comuni stereotipi, tralasciandone spesso la vera bellezza, cultura e grandezza.

La voce come guida e sette corde come mezzo, uniti ai deliziosi tocchi delle percussioni e talvolta anche al corpo stesso usato come strumento, creano atmosfere che avvolgono e danno la sensazione di essere lì…proprio in quelle storie cantate.

Evitando i cliché, il duo traccia le coordinate di un “Brasile personale” dove i due artisti hanno viaggiato e vissuto; allo stesso tempo offre un’esperienza musicale capace di trasformare il nostro sguardo: la destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere…e ascoltare!

Informazioni

La manifestazione è organizzata con il contributo di: Comune di Carloforte, Regione autonoma della Sardegna, infine Fondazione di Sardegna.