HP Sport nella top ten del Rally di Roma Capitale con due equipaggi nella gara Coppa Rally Zona

Bilancio positivo per HP Sport impegnato nel rally Roma Capitale gara valida anche per la Coppa Rally di Zona 7 oltre alla doppia titolazione europeo e nazionale.

La struttura con ben cinque equipaggi al via, portava a casa tre ottimi risultati:

Antonio Trotta e Marco Lepore (Peugeot 208 Rally4/SMD gommata Pirelli) sesti assoluti e terzi di classe; Oscar Sorci e Francesco Cicciarelli (Clio R3C SMD/Laudati Corse Michelin) noni assoluti e successo di classe, terzo posto di classe N2 per Valerio Rinaldi e Giorgio Orsini su Saxo VTS/N2 gommata Pirelli

Sul tris di prove speciali “Guarcino-Altipiani di Arcinazzo” (11,72 km – SS2 ore 10:03, SS5 15:02), la più lunga “Rocca di Cave-Subiaco” (32,30 km – SS3 11:06 e SS6 16:05), e “Affile-Bellegra” (7,32 km – SS4 12:09 e SS7 17:08) i portacolori della struttura laziale con una condotta di gara attenta e ragionata, vista le tante insidie presenti, hanno ottenuto brillanti risultati.

Esito sfortunato invece per Di Vito-Colella e Massaro-Massaro, entrambi in gara con una Clio R3C costretti ad abbandonare la compagnia per problemi meccanici.

Siamo estremamente soddisfatti del risultato – commentano da HP Sport –,

visto l’elevato livello di qualità di piloti e vetture, i nostri equipaggi (foto Top Video) hanno fatto una bella progressione costante, quello che alla fine ci ha premiati”.

Prossimo impegno per la CRZ a fine settembre in Puglia per il rally Porta del Gargano.

