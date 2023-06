Una tonnellata di rifiuti e una decina di reti fantasma rimosse dai fondali con Puliamo la Sella, liberati i granchi

Oltre 200 partecipanti, una tonnellata di rifiuti raccolti e un’attenzione particolare alle ‘reti fantasma’. Recuperate nasse e reti abbandonate in mare, in collaborazione con la Guardia Costiera di Cagliari. La Fondazione MEDSEA chiude la quinta edizione di Puliamo la Sella!, evento dedicato alla pulizia della spiaggia, del mare e dei fondali attorno a La Sella del Diavolo. L’iniziativa prosegue questa estate a bordo delle 32 linee CTM con il contest #PuliamoLaSella

Cagliari, 17/06/2023 – Con oltre 200 partecipanti e una tonnellata di rifiuti raccolti si chiude la V edizione di Puliamo la Sella! L’evento di Clean up collettivo è promosso dalla Fondazione MEDSEA per ripulire spiaggia, mare e fondali attorno a La Sella del Diavolo. Oltre una tonnellata di rifiuti raccolti lungo il litorale e nei fondali. L’edizione di quest’anno è dedicata alle ghost net, le reti “fantasma”, attrezzature e reti da pesca perse o abbandonate che vagano nei fondali marini. Nei giorni scorsi una ricognizione a cura dei volontari di Scuola Apnea Sardegna ha individuato alcune reti e nasse al largo del Poetto attorno al promontorio de “La Sella”. Sono stati recuperati con operatori tecnici subacquei MEDSEA. Significativo anche il supporto della Guardia Costiera di Cagliari.

advertisement

La collaborazione con la cittadinanza

“La collaborazione con la cittadinanza è fondamentale. Abbiamo bisogno del vostro aiuto – spiega Davide Severino, Capitano di Fregata della Guardia Costiera di Cagliari. “Oltre ad occuparci di un tratto di costa molto ampio – 900 km circa da Arbatax a Bosa – noi interveniamo soprattutto sull’ “illecito”. Attività di sensibilizzazione verso la cittadinanza come questa sono fondamentali per contrastarla. Cerchiamo tutti di dare il buon esempio. Soprattutto cerchiamo di educare i bambini, in modo che non diventino pessimi adulti”.

Puliamo la Sella!

Rimuovere le reti abbandonate nel mare è “un’azione che ha un impatto significativo sulla protezione del mare e della fauna marina. Queste reti, infatti, vagano senza controllo nel mare, uccidendo in modo indiscriminato una vasta gamma di creature marine, tra cui pesci, tartarughe, mammiferi marini e uccelli acquatici – molte delle quali specie protette. “, spiega Francesca Frau, responsabile delle operazioni a mare per MEDSEA. In alcune di queste reti recuperate durante Puliamo la Sella!, infatti, sono stati estratti vivi dei granchietti intrappolati e liberati in mare.

Puliamo la Sella! diventa il contest #PuliamoLaSella con CTM per ripulire le spiagge questa estate

“Puliamo la Sella! è un appuntamento fisso in città e nasce con lo scopo di promuovere il rispetto per gli habitat marini e costieri – spiega Alessio Satta, presidente della Fondazione MEDSEA – La maggior parte della plastica che finisce in mare arriva accidentalmente dalle spiagge, bar e chioschi. Dal 2018 ad oggi, abbiamo raccolto oltre 15 tonnellate di rifiuti grazie a tutti i partner e volontari che danno costantemente il buon esempio, organizzando clean up tutto l’anno”.

Patrocini e partner

L’evento di Clean up vede il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna (RAS), del Comune di Cagliari e dell’Ordine dei Biologi della Sardegna, in collaborazione con la Rete regionale per la conservazione della fauna marina. L’evento è supportato, oltre che da CTM, anche dall’Aurora Beach Bar & Grill del Poetto, dal Federlab Sardegna che riunisce una ventina di strutture ambulatoriali dell’isola, tra cui il laboratorio Ponti di Cagliari. Event support è inoltre anche Egos Colloquium 39ma edizione Cagliari, simposio di management internazionale organizzato dall’Università degli studi di Cagliari che si svolgerà in città dal 6 al 9 luglio, per ripensare alla “good life” tra eredità e immaginazione con la sostenibilità ed inclusività come valori portanti.

Per altre notizie di attualità clicca qui.