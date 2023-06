Ultimo concerto Mousiké Téchne – sabato 17 giugno

LA MOUSIKÉ TÉCHNE – II Edizione

Stagione Concertistica 2022-2023

advertisement

Il Terzetto Biedermeier chiude Sabato 17 giugno a Cagliari

la stagione concertistica de La Mousiké Téchne

SABATO 17 giugno 2023, Cagliari – Palazzo Siotto, ore 18.00

Ultimo concerto Mousiké Téchne – sabato 17 giugno

Dopo il successo del recital della scrittrice e pianista Francesca Maria Villani, La Mousiké Téchne – giunta quest’anno alla sua seconda edizione – volge alla conclusione. Sabato 17 giugno, a Palazzo Siotto alle ore 18 andrà in scena l’ultimo appuntamento della stagione concertistica con l’esibizione del Terzetto Biedermeier costituito da Stefania Pisanu (viola), Tony Chessa (flauto) e Angelica Loriga (chitarra). In programma alcune tra le più celebri pagine di Joseph Kreutzer e del Màximo Diego Pujol.

Ma l’attività dell’Armonica Danza delle Muse non si interrompe certo con l’ultimo spettacolo della rassegna primaverile, in quanto sono già aperte le iscrizioni alle consuete MasterClass estive: inizieranno a breve, infatti, i corsi con la violoncellista e flautista Rebeca Ferri (24-28 giugno) e con il pianista Alessandro Deljavan (1-2 luglio), che l’ADM organizza nella propria nuovissima sede di Via Oristano a Cagliari. Informazioni e contatti su www.larmonicadanzadellemuse.com.

Stefania Pisanu ha compiuto i suoi studi musicali a Cagliari e si è perfezionata all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e con il Quartetto della Scala. Ha collaborato con le più svariate formazioni cameristiche e orchestrali e, come solista, in Italia e all’estero. E’ attualmente docente di viola presso il Conservatorio di Sassari.

Tony Chessa si è formato a Sassari e dopo il perfezionamento con importanti musicisti si è diplomato alla Scuola di Musica di Fiesole. Collabora regolar­mente con orchestre e associazioni, esibendosi in diverse prestigiose stagioni concertistiche e festival. Dal 2004 è primo flauto dell’Orchestra dell’Ente Concerti di Sassari ed è docente di flauto presso il Conservatorio di Sassari.

Dopo gli studi a Sassari, Angelica Loriga si è perfezionata all’Accade­mia Chigiana di Siena. Si è esibita in qualità di solista in Italia e all’estero e in diverse formazioni cameristi­che e orchestrali. Attualmente è docente di chitarra presso l’Istituto Comprensivo e presso la Scuola Civica di Musica di Porto Torres

La Mousiké Téchne è realizzata con il contributo della Fondazione Banco di Sardegna, in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Siotto” di Cagliari. Il prezzo dei biglietti per i singoli concerti è di €10 (€5 per gli under 25).

Per informazioni: cell. 388 7720396, e-mail: info@larmonicadanzadellemuse.com.