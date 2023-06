UCI Cinemas porta in sala ” Ziggy Stardust & The Spiders From Mars: Il Film”

A 50 anni dal leggendario concerto dell’Hammersmith Oden di Londra, UCI Cinemas propone il film concerto in versione completamente restaurata

Milano, 27 giugno 2023 – Sono passati 50 anni esatti da quel 3 luglio del 1973, quando David Bowie saliva sul palco dell’Hammersmith Odeon di Londra per “uccidere”, davanti a 5000 fan increduli, Ziggy Stardust, il suo alter ego più celebre. Ora, a mezzo secolo da quel giorno, Ziggy torna a vivere grazie nelle sale UCI Cinemas dal 3 al 5 luglio con Ziggy Stardust & The Spiders From Mars: Il Film, in versione completamente restaurata.

Quella notte straordinaria del 1973 fu infatti immortalata dal celebre regista D.A. Pennebaker (Monterey Pop, Bob Dylan Don’t Look Back, Depeche Mode 101) che nel backstage e sul palco filmò David Bowie e gli Spiders from Mars e persino Ringo Starr che si era intrattenuto per una chiacchierata con loro. Proposto sul grande schermo in 4K e con audio 5.1; l’evento offrirà ai fan di Bowie l’opportunità unica di ritrovarsi tutti insieme per rivivere un momento iconico che ha cambiato per sempre la cultura pop; e per scoprire per la prima volta la scaletta completa che fu suonata in quella fatidica notte; comprese le scene finali con il leggendario chitarrista Jeff Beck e la performance di The Jean Genie che era stata tagliata nella versione originale del film.

La versione restaurata di Ziggy Stardust & The Spiders From Mars: Il Film è distribuita nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Capital, Radio Deejay, MYMovies.it e in partnership con Warner Music Italy.

Le proiezioni

Ziggy Stardust & The Spiders From Mars: Il Film sarà proiettato dal 3 al 5 luglio alle 18:00 e alle 21:00 a UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO); Parco Leonardo (RM), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB);UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE); Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Porta di Roma (RM); Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Roma Est (RM) e UCI Verona (VR).

UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN); MilanoFiori (MI), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Reggio Emilia (RE); UCI Torino Lingotto (TO) lo proietteranno il 3 e 4 luglio alle 18:00 e alle 21:00 e il 5 luglio alle 21:00.

Infine il film sarà proiettato il 3 e 4 luglio alle 21:00 nelle multisala di UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA); UCI Bolzano (BZ), UCI Catania, (CT), UCI Seven Gioia del Colle (BA); RedCarpet Matera (MT), UCI Megalò (CH), UCI Certosa (MI); Palermo (PA), UCI Pioltello (MI), UCI Luxe Maximo (RM); Sinalunga (SI), UCI Palladio Vicenza (VI) e UCI Villesse (GO).

