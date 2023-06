“Toccata e fuga” al teatro Tor Bella Monaca di Roma

Teatro Tor Bella Monaca

Sala piccola

Rassegna UILT Lazio 2023

Compagnia Linea di Confine APS

TOCCATA E FUGA

Di Derek Benfield

(genere: commedia)

Regia di Roberto Belli

con

Savina Scaramuzzino, Simone Mariani, Chiara Canitano,

Raffaele La Pegna, Francesca Antonucci

Luci e fonica di Renato Barabotti

Scene e costumi Angela Consalvo e Federica Sollazzo

Giovedì 22 e Venerdì 23 giugno ore 21

“Toccata e fuga” al teatro Tor Bella Monaca di Roma

Mentre sua moglie è in viaggio per lavoro, George presta il suo appartamento all’amico Brian che intende “intrattenersi” con una giovane e bella ragazza. Il gesto è meno generoso di quanto possa sembrare perché, in realtà, mentre Brian è con l’amante, George è nell’appartamento di Brian “intrattenuto” da sua moglie!

Tutto andrebbe a meraviglia se la moglie di George non tornasse a casa da un viaggio di lavoro prima del previsto… “Toccata e fuga” è la più famosa commedia di Derek Benfield che, con tipico humor inglese, narra in maniera esilarante tradimenti ed equivoci di ogni genere. Una scena doppia, come doppie sono le vite dei singoli personaggi.

Una serie esilarante di situazioni al limite, scandiscono il ritmo della commedia, deliziando lo spettatore con innumerevoli e continui colpi di scena.

Citazione: Se vuoi fare ridere non devi recitare, devi vivere.

