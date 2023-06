Terzo appuntamento con la rassegna UILT LAZIO 2023 con uno spettacolo dedicato a due grandi musicisti del 18° secolo: Clara e Robert Schumann. con uno spettacolo dedicato a due grandi musicisti del 18° secolo: Clara e Robert Schumann. Entrambi compositori e straordinari pianisti, esponenti del Romanticismo tedesco soprattutto lui poco apprezzato in vita quanto rivalutato successivamente soprattutto dopo la sua scomparsa, grazie alla sua amata Clara che non si risparmiò per valorizzare le opere composte dal marito.

In scena presso il foyer de teatro Tor Bella Monaca di Roma domenica 4 giugno con inizio alle ore 19. Ad accompagnare la voce recitante di Henos Palmisano che cura anche la regia tre straordinari artisti: Il soprano Michela Marconi e i due pianisti Anna Carocci e Giulia Pascazi che si alterneranno al pianoforte.

Brani per pianoforte (solo e a quattro mani) e Lieder tratti dalle più belle composizioni di Clara Wieck Schumann e Robert Schumann, saranno accompagnati da geniali tautogrammi ideati dal professor Antonio Rinaldi e recitati da Henos Palmisano; il soprano Michela Marconi sarà accompagnato al pianoforte da Anna Carocci e Giulia Pascazi; regia di Henos Palmisano. Gli spettatori si sentiranno magicamente trasportati in una dimensione onirica, in un gioco teatrale tra il serio e il faceto, in un’atmosfera di leggera e gaia fanciullezza, trovandosi così d’un tratto a sognare a occhi aperti…

Un copione romantico (interamente scritto dal professor Rinaldi), ma al tempo stesso originale e ironico, sfruttando la passione per la letteratura e per i giochi linguistici di Schumann.

Schumann fu a lungo combattuto se intraprendere la carriera di letterato o di musicista, alla fine prevalse quest’ultima, ma la passione per i giochi linguistici, anagrammi, codici cifrati e segreti gli rimase per tutta la vita. Schumann si appassionò a tutte le forme d’arte e le sue composizioni ne risentirono, regalando ai posteri opere di straordinario valore artistico-musicale. L’autore tedesco ebbe numerosi oppositori forse per la complessità e la difficoltà nella esecuzione dei brani: aveva precorso troppo i tempi! Ma per fortuna aveva sposato Clara Wieck, che con la caparbietà, tipica delle donne di grande cultura e da grande concertista, impose le composizioni del marito in ogni sua apparizione pubblica: l’amore muliebre di Clara, sfidando tutto e tutti, anche la prematura morte di Robert, ha fatto guadagnare, al suo amatissimo marito, l’eternità.

Musiche, diremmo oggi, “pazzesche”, di ineguagliabile raffinatezza e di incredibile attualità, che sfidano i tempi moderni, così dediti alle cacofonie e monotonie pseudo melodiche.

Info & Prenotazioni:

Teatro Tor Bella Monaca

Via Bruno Cirino

Info 062010579 – 060608

www.teatrotorbellamonaca.it

Biglietti:

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro

Gift card 80 Euro (10 ingressi)

