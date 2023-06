Sos viaggi e vacanze, prezzi alle stelle

I costi dei voli sono aumentati dal 25% fino al 70%; i prezzi delle strutture ricettive sono aumentate del 32% e per quanto riguarda la ristorazione, essa ha subito un’impennata del 35%.

A snocciolare i dati è Vamonos Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo:

dal 2019 ad oggi, i costi dei voli sono aumentati dal 25% fino al 70% a seconda delle destinazioni; i prezzi delle strutture ricettive sono aumentate del 32%; per quanto riguarda la ristorazione, essa ha subito una notevole impennata: mediamente il 35% in più.

Eppure su Vamonos-Vacanze.it le “crociere luxury” —con tanto di tour leader dedicato— partono da 599 euro (come in Spagna e Francia a giugno) oppure da 999 euro nel caso dell’incredibile Crociera MSC in Grecia, Mykonos, Santorini e Montenegro dal 22 al 29 luglio 2023.

«Proprio per le nostre crociere esperienziali, quest’anno abbiamo ricevuto prenotazioni record; esaminando l’evoluzione del comparto negli ultimi 23 anni proprio quest’anno abbiamo riscontrato forti segnali di crescita» spiegano gli analisti della piattaforma.

Grecia, Spagna ed Egitto sono in fortissima crescita

Poi ancora, osservano gli analisti, Grecia, Spagna ed Egitto sono in fortissima crescita per via della loro relativa economicità e vi è un ritorno anche di Slovenia e Croazia, mentre l’Italia rischia di rimanere indietro: un bellissimo gioiello, ma troppo esclusivo e troppo costoso, anche se su Vamonos-Vacanze.it vi sono delle offerte imperdibili per Pugnochiuso in Puglia e per molte località della Sicilia e della Sardegna.

È stato un periodo sfidante in cui Vamonos Vacanze ha lavorato su creatività ed apporto della tecnologia, aumentando gli investimenti e cercando di non aumetare i prezzi delle vacanze, agendo su più fronti:

un sito web con offerte ad hoc per i single, più destinazioni e nuove esperienze che lasciano il segno.

Il “claim” di Vamonos —che ne identifica anche il posizionamento— rimane «esperienze da vivere», con la doppia valenza di «esperienza» riferita al viaggio in sé e quella riferita agli eventi creati appositamente per i single e per i gruppi dagli esperti dell’azienda e poi resa concreta «sul campo» dai migliori tour leader che lavorano direttamente per l’azienda.