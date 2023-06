Seminario convegno di studio su Rose Galante

Sabato 24 Giugno le amiche della Fidapa Bpw Italy sezione di Taormina, –

insieme ai Prof. Santo Di Nuovo, Francesco Pira, Mariano Indelicato, Roberta Finocchiaro e agli allievi psicoterapeuti che nel corso degli anni si sono formati sotto la sua direzione e supervisione –

presenteranno un pomeriggio dedicato a Rose Galante, che dopo una breve malattia è recentemente venuta a mancare.

L’omaggio è dovuto ad una studiosa che ha portato in Italia e, in Sicilia in particolare, il modello sistemico relazionale come metodo terapeutico che si era sviluppato negli Stati Uniti sotto l’impulso di studiosi come Bateson, Watzlawick, Haley, Framo e Weakland con i quali si era formata e specializzata presso il Lone Mountain College dell’ Università di San Francisco. Già nel 1978 è Direttore di programmi di formazione nell’approccio Sistemico/Relazionale lavorando, sempre in California, presso ospedali, consultori e strutture alternative come consulente e supervisore e fra questi: Santa Clara Mental Health Services, West Valley Mental Health Center, Good Samaritan Hospital (psichiatria).

Arrivata in Italia, fonda il Centro di Terapia Relazionale (C.T.R.) di Catania del quale è stata Direttore dal 1981 al 2012 .

Dal 1986 fino al 2022 è stata Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, un’associazione nazionale di scuole di formazione in psicoterapia riconosciuta con Decreto del M.U.R.S.T. del 9.09.1994.

Tantissime sono le sue attività di ricerca, che partono dal 1979, con incarichi in molti ospedali italiani. Tantissime sono le sue pubblicazioni in italiano, in inglese e i libri scritti da lei, Tante sono le sue partecipazioni ai comitati redazionali scientifici di riviste e tante sono le sue partecipazioni alle associazioni professionali. Nel novembre 2022 è stato presentato il libro “perché non lo lascio?” al Palazzo Duchi di Santo Stefano di Taormina.

Rose Galante

Rose Galante aveva stabilito la sua residenza a Taormina e ha partecipato nel 1987 alla nascita della sezione Fidapa di Taormina; contribuendo parecchio alla riuscita di alcuni eventi per esempio la conferenza con l’on. Nilde Iotti e la creazione della Lega Antidroga che ebbe la sua sede proprio a Taormina

Nel 2013 Rose Galante partecipò alla nascita della sezione Unitre Università delle Tre Età di Taormina; presentando tra l’altro diversi seminari di psicoterapia all’interno della programmazione dell’A.A.

Noi la vogliamo ricordare come donna, come amica, come didatta, come psicoterapeuta e come taorminese (di adozione) e in un modo allegro com’era nel suo stile .

Vi aspettiamo al Grand Hotel San Pietro di Taormina alle ore 17.30 del 24 Giugno 2023