Scena Natura 6° edizione al Fienile Fluò di Bologna

Scena Natura – Dialogo tra le arti e il verde al Fienile Fluò di Bologna. L’imperdibile Festival tra arte e natura alla sua sesta edizione

Continua al Fienile Fluò di Bologna (via di Paderno, 9) “Scena Natura”, il festival in programma fino al 21 settembre. Una rassegna multidisciplinare a cura dell’associazione culturale Crexida/Anima Fluò, fondata nel 2003 dall’attrice, autrice e regista Angelica Zanardi, in un luogo incantato che si affaccia sugli spettacolari calanchi dei colli bolognesi. Un posto immerso nella vegetazione dove la creatività può esprimersi liberamente e dare vita a nuovi modi di comunicare e sperimentare.

advertisement

La sesta stagione di Scena Natura presenta un programma denso e articolato composto da oltre 40 appuntamenti fra teatro, danza, musica, proiezioni cinematografiche, dj set e eventi immersivi in natura: linguaggi diversi si mescolano armoniosamente in questo festival originale e fluido nel narrarsi, favorendo la creazione e la proposta di progetti artistici che si misurano con tematiche attuali e linguaggi contemporanei e si relazionano con l’ambiente utilizzandolo come fonte di ispirazione e scenografia naturale. È proprio l’ambiente il tema attorno al quale si costruiscono gli appuntamenti di spettacolo in programma ed è l’ambiente che scrive le linee guida di tutti i progetti culturali di Scena Natura e Fienile Fluò.

Ecco gli appuntamenti della settimana di Scena Natura:

21.06.2023 ore 22.00

Ecologia Capitalista di e con Pietro Cerchiello, prod. Dimore creative.

Sapevi che Groenlandia significa terra verde? Che un giorno Milano sarà una città di mare? Ecologia Capitalista è la riflessione di un ragazzo rispetto al mondo che lo circonda. Il presente, il passato, ma soprattutto il futuro. Pensieri su grandi sistemi si intrecciano a piccole paure personali che non fanno dormire.

Biglietto € 10,00 – ridotto € 8,00

22.06.2023 ore 20.00

Posto Unico, di e con Valerio Grutt, un reading di poesia per una persona alla volta. Un piccolo rituale di poesia immersiva, sette minuti a testa, occhi negli occhi, alla luce di una candela. I testi sono dell’autore, scelti (o creati) al momento per ogni partecipante, seguendo l’intuito, l’energia dell’incontro

Biglietto € 5,00 – pacchetto Food Truck drink + performance € 10,00

25.06.2023 ore 19.30 | 21.30 (2 set)

Concerto di Bowbo con Roberto Passuti e Francesca Baccolini

Bowbo combina musica elettroacustica con improvvisazioni e soundscapes elettronici. Francesca Baccolini, contrabbassista e compositrice, e Roberto Passuti, versatile artista multimediale, creano un’esperienza immersiva unica nel suo genere.

Biglietto zona palco € 8,00 Biglietto zona ristorante € 5,00

Info: www.fienilefluo.it oppure contattare telefonicamente il numero: 051.589484