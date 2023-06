Quattordici i roghi divampati sul territorio regionale in data odierna, venerdì 23 giugno. Per la soppressione di cinque di essi il Corpo Forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei

L’inizio della stagione estiva è coinciso con un aumento vertiginoso delle temperature e degli incendi. Tra i quattordici i roghi oggi registrati in Sardegna, quello di maggiori dimensioni è divampato a Dolianova (Sud Sardegna), in località Funtanedda.

Le fiamme hanno percorso una superficie di circa cinque ettari di seminativo e uliveti. A coordinare le operazioni di spegnimento il personale delle Stazioni del Corpo Forestale di Dolianova e Sinnai, coadiuvato dall’elicottero proveniente dalla base del Villasalto.

Sempre nella provincia del Sud Sardegna, in questo caso a Narcao, la Stazione del Corpo Forestale di Carbonia (coadiuvata dall’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Marganai) ha dovuto fare gli straordinari in località Punta Antoni Aresu. L’incendio registrato – e tempestivamente spento – ha percorso una superficie di circa 0,14 ettari (1200m² di stoppie e 200 m² di bosco).

A un centinaio di chilometri di distanza stessa sorte per due ettari di seminativo, vittime delle fiamme nelle campagne di Villaurbana (OR), precisamente in località Pra Pinna. Ad evitare conseguenze ancor più gravi l’immediato intervento della Stazione del Corpo Forestale di Villaurbana, coadiuvata dall’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu.

Risalendo l’isola, si segnala un rogo anche a Bono (SS), in località Tribides. Vittima delle fiamme 1 ettaro.

Ancora pochi dati, infine, riguardo all’incendio divampato nelle campagne di Lula (NU), in località Santuario San Francesco. Attraverso il proprio bollettino quotidiano il Corpo Forestale fa per ora solo sapere che lo spegnimento è stato coordinato dalla Stazione del Corpo Forestale di Lula e dal GAUF di Nuoro, coadiuvati dall’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Farcana.

