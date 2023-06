Rovigo: striscione a un giudice di pace per salvare Thor dal canile

Militanti del Movimento Centopercentoanimalisti, nella prima serata di mercoledì 28 giugno, hanno affisso uno striscione presso la sede del giudice di Pace in corso del popolo, 261 a Rovigo: “THOR VOGLIAMO GIUSTIZIA E VERITÀ! 100%ANIMALISTI – NZT”

Thor è un Cane che rischia di finire il resto dei suoi giorni in un canile. Questa è la sua storia.

Da dicembre 2020, la Sig.na A. B. è proprietaria di un pastore tedesco di taglia media, nato nell’ottobre 2020, che vive fin da cucciolo con la stessa e la sua famiglia presso la sua residenza.

Nel mese di settembre 2021, i vicini di casa N. F. e M. A., iniziavano a lamentarsi con la Sig.na A. B. e i suoi genitori Sig. E. B. e Sig.ra M. B. per gli abbai del loro cane; nonostante i Sigg.ri A. B., E.e M. B. avessero adottato tutte le misure idonee per evitare che il cane recasse disturbo, i Sigg.ri N. F. e M. A. hanno iniziato a riprendere (con video e audio) il cane dei vicini costantemente e pressoché quotidianamente, arrivando, addirittura, a far effettuare dei rilievi al fine di verificare se i latrati del cane superassero la soglia di normale tollerabilità, circostanze che hanno portato, inevitabilmente, ad una situazione di stress per l’animale.

La vicenda è finita innanzi il Giudice di Pace di Rovigo, sezione civile, in quanto i Sigg.ri A. E. B. e M. B. sono stati citati in giudizio dai Sigg.ri N. F. e M. A. per violazione dell’art. 844 c.c. (Immissioni) in quanto l’abbaio del loro cane avrebbe superato la normale soglia di tollerabilità; oltre all’inibizione dell’abbaio del cane, i Sigg.ri N. F. e M. A. chiedono un lauto risarcimento per il danno morale e patrimoniale che avrebbe loro causato l’abbaio dell’animale.

Il 10 luglio 2023 inizierà l’istruttoria con l’escussione dei testimoni delle parti.

