Prima nazionale spettacolo “Dalla Sardegna alla Sicilia, un viaggio nella musica d’autore”

Mercoledì 21 Giugno 2023 alle ore 19.00 presso la Casa Baronale in Piazza San Giorgio a Sini, debutta in prima nazionale la nuova produzione dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno “Dalla Sardegna alla Sicilia, un viaggio nella musica d’autore” nell’ambito della rassegna “Musica all’Improvviso 2023”.

Si tratta di un concerto che mette, uno a fianco all’ altro, due progetti. Il primo è quello di tre artisti sardi (Giusy Murgia Onnis – Voce, Enrico Atzeni – Piano e Gianluca Podda – Chitarra). Dopo una vita spesa nel pop e nel rock partono alla ricerca delle loro radici e alla riscoperta delle loro origini musicali. Il secondo progetto vede protagonisti tre artisti siciliani (Germano Seggio – Chitarra, Vito Di Pietra – Batteria e Marco D’Arpa – Basso). Anche loro, partendo dalla loro splendida Isola, raccontano con il Concept Album “Alta Quota” la magia delle Dolomiti.

Due realtà per raccontare la musica d’autore

Due realtà che si incontrano sui palchi della Sardegna per raccontare la musica d’autore in una chiave di lettura originalissima, nuova e affascinante. Un ricco repertorio in cui affiorano brani della tradizione nella loro primordiale bellezza e significato. Esperienze artistiche diverse, testi e suoni dalle due Isole Gemelle, la Sardegna e la Sicilia, per un evento unico da non perdere. Gli artisti vantano un percorso di ricerca musicale ad ampio spettro, focalizzando l’attenzione sulle matrici etniche. Tuttavia queste ultime sono rimanipolate secondo un raffinato lavoro di accostamento tra tradizione e stili contemporanei per catturare l’attenzione e il gradimento di un pubblico multiforme.

Lo spettacolo sarà replicato il 22 Giugno alle ore 22.00 a Nureci presso la Corte dell’Ex Casa Masili e il 23 Giugno, sempre alle ore 22.00, a Senis nel Cortile della Ex casa Baronale in Via Cagliari.

Partners e collaborazioni

L’evento è realizzato dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, del Mic/ Ministero della Cultura, la Fondazione di Sardegna e in collaborazione con il Consorzio Turistico Due Giare.

