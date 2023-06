Neoneli, prende il via la seconda giornata del festival Licanìas

Eraldo Affinati, Giampaolo Salice, Ginevra Bompiani, Luca Mercalli (in streaming), Vasco Brondi, Roberto Mercadini, i Suuuperfunk!!! P rotagonisti domani a Neoneli (OR) della seconda giornata del festival Licanìas.





Entra nel vivo a Neoneli (OR) la settima edizione di Licanìas , il festival culturale promosso dall’ Amministrazione comunale del borgo nel cuore del Barigadu, per la direzione artistica dello scrittore Giuseppe Culicchia.

Domani, venerdì 23 giugno, prende il via alle 10 del mattino, a Casa Cultura, una ricca giornata di incontri. Protagonista del primo appuntamento in agenda, dal titolo Chiudende abbattute. Storia e memorie di uno spazio pubblico, lo storico dell’Università di Cagliari Giampaolo Salice.

Alle 11.30, sempre a Casa Cultura, sarà poi la volta di uno dei maggiori scrittori italiani, Eraldo Affinati , che alla didattica e alla produzione letteraria affianca un’intensa attività di conferenziere e formatore. Fondatore della Scuola Penny Wirton per l’insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti; Affinati è stato nominato Commendatore della Repubblica Italiana per motu proprio del presidente Sergio Mattarella. A Neoneli, in conversazione con Giuseppe Culicchia, parlerà del suo Il Vangelo degli Angeli (Harper & Collins, 2021), una grande e ambiziosa riscrittura dei vangeli che invita a tornare a Gesù, a occuparsi degli ultimi.



Ginevra Bompiani

Nel pomeriggio il festival si sposta sul palco di Largo Margherita dove è in programma, alle 16.30, un incontro con Ginevra Bompiani; scrittrice, traduttrice e docente universitaria, ideatrice per le edizioni Bompiani; fondata dal padre Valentino; della collana di letteratura fantastica “Pesanervi”. Una vita dai molti colori, la sua, raccontata in La penultima illusione (Feltrinelli, 2022), il memoir in cui ricorda l’infanzia tra Milano e Firenze, l’esperienza della guerra e una pace da scoprire, la sua condizione di figlia di un rinomato editore, i viaggi e gli incontri con personalità come Umberto Eco, Italo Calvino, Elsa Morante, Giorgio Manganelli, Giorgio Agamben, la fondazione di una sua casa editrice, le battaglie vinte e quelle perse, ma sempre con determinazione. Insieme a lei il direttore artistico di Licanìas Giuseppe Culicchia.

Alle 17.30 spazio a uno dei volti più autorevoli della divulgazione scientifica in Italia, Luca Mercalli , protagonista di un incontro in diretta streaming. Climatologo e meteorologo, affronterà i temi trattati nel suo libro Il mio orto tra cielo e terra. Appunti di meteorologia e ecologia agraria per salvare clima e cavoli (Aboca edizioni, 2022), una riflessione di stringente attualità sui cambiamenti climatici e sulle prospettive per salvaguardare un equilibrio già compromesso.

Vasco Brondi

Alle 18.30 riflettori puntati su Vasco Brondi , tra i più amati e importanti cantautori della scena indipendente italiana che, in dialogo con Francesca Atzas, racconterà il suo Paesaggio dopo la battaglia (La Nave di Teseo, 2022). Il libro raccoglie il diario tenuto da Brondi nel corso della lavorazione dell’omonimo disco; primo lavoro solista dopo la conclusione del progetto artistico Le Luci Della Centrale Elettrica; concepito in parte durante la pandemia. Scritto in una nazione deserta dentro notti silenziosissime tra Milano e Ferrara; con ricordi di viaggi in India, a Lampedusa e nei paesi disabitati dell’Italia interna; accoglie tutto ciò che dalle canzoni esonda e che chiede uno spazio e un tempo ulteriori per essere raccontato. Sul palco l’immancabile chitarra per una sorpresa finale.

La fascia serale, votata alle fasi più performative del festival, si apre alle 22 con il poliedrico Roberto Mercadini . Narratore, scrittore, poeta e divulgatore, i suoi monologhi spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità. A Neoneli sarà protagonista di Little Boy. Storia incredibile e vera della bomba atomica , uno spettacolo che unisce fisica quantistica e storia del Novecento per un racconto pieno di estremi che si toccano: orrore e ironia, calcoli perfetti e casualità assurde, genio e idiozia.

La giornata di Venerdì

La giornata di venerdì si chiuderà in musica, intorno alla mezzanotte, con i Suuuperfunk!!!, un hammond trio che fonde rock, soul e blues nella via maestra del funk. Un concerto dal ritmo incalzante il cui groove è il comune denominatore. Sul palco Jim Solinas all’organo hammond, Frankie B Goode alla chitarra elettrica e Antonio Argiolas alla batteria.

Licanìas prosegue sino a domenica 25 giugno con Silvia Ballestra, Gino Castaldo, Ritanna Armeni, Tommaso Pincio, Nadia Terranova e molti altri ospiti. Visitabile tutti i giorni (dalle 10 alle 20) nella Sala Corrale, la mostra Il muro (degli angeli) , a cura di Anna Rita Punzo, con opere fotografiche di Giusy Calia e pittoriche di Ruben Mureddu.

Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico con ingresso gratuito. Per informazioni: 3335765304 • 3498751085 • www.licanias.it • facebook.com/licaniasfest • www.instagram.com/licaniasfest .

Licanìas

Il festival Licanìas è promosso dal Comune di Neoneli con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e della Fondazione di Sardegna, in rete con i festival Cabudanne de sos poetas, Forse alla luna, bab, Strangius, 7sere 7piazze 7libri, e in collaborazione con Unione dei Comuni del Barigadu, Comune di Samugheo, Comune di Ardauli, Comune di Nughedu Santa Vittoria, Comune di Ula Tirso, Comune di Bidonì, Comune di Sorradile, Comune di Fordongianus, Comune di Busachi, Istituto Comprensivo di Samugheo, Istituto Superiore “Mariano IV d’Arborea” – sede di Ghilarza, Sistema Bibliotecario del Barigadu, Casa Cultura – Biblioteca Comunale di Neoneli, Consulta Giovanile di Neoneli, Centro Servizi Culturali U.N.L.A. – Macomer, Centro Servizi Culturali U.N.L.A. – Oristano, Casa Reclusione di Oristano, Libreria Emmepi – Macomer, Libreria Chiara & Stefy – Ghilarza, Associazione Nati per Leggere, Associazione Lughenè, Associazione Cooperativa e Confronto, Associazione L.A.S.A.