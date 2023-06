Mikol Frachey e l’estate 2023

Da venerdì 16 giugno sarà disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i digital stores ‘My Kinda Summer‘, il nuovo singolo della cantautrice valdostana Mikol Frachey, tra alt country, rock e pop per inaugurare con freschezza l’estate 2023.

‘My Kinda Summer‘ è una canzone che nasce dalla necessità di trovare un pò di spensieratezza, per sciogliere i pensieri di una passata stagione difficile.

Nel nuovo brano, prodotto in collaborazione con Momo Riva di TdEproductionZ, Mikol Frachey sposta l’asticella verso il classic rock aorrispetto alle precedenti produzioni, ispirandosi questa volta, all’artista Carrie Underwood.

A proposito del nuovo singolo Mikol Frachey annuncia: «Volume al massimo, ballare e cantare, come mi capita di fare spesso in auto con mio padre, durante i nostri viaggi. L’ho scritta in venti minuti e l’ho registrata in pochi giorni. E’ una parte di me che non usciva da molto tempo e che non vedo l’ora di portar sul palco.» e aggiunge ancora «Negli ultimi tre anni ho scritto centinaia di canzoni molto introspettive riflettendo sulle dinamiche della vita ed ho realizzato quanto fosse diventato difficile per me scrivere di cose felici nei miei brani.

Adoro le sfide e quindi ho deciso di produrre questa nuova canzone in cui sogno il mio tipo di estate ideale, proprio come nelle scene dei film adolescenziali. Il bello della musica è che ti può far evadere da tutto, anche solo per tre minuti, ed è esattamente quello che ho voluto fare con ‘My Kinda Summer’!».

