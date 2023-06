L’Ugl Matera svolgerà il V° Congresso provinciale territoriale a Policoro (MT)

Lunedì 26 giugno p.v., dalle ore 11.00, presso la Sala ‘Gusti Lucani’ di Via Puglia 40 a Policoro in provincia di Matera si svolgerà il V° Congresso provinciale territoriale dell’ugo Matera

“Il Sindacato adatto al Territorio e per l’Occupazione”. “Questo lo slogan del V° Congresso Provinciale dell’Unione Territoriale del Lavoro – Ugl di Matera. Si svolgerà infatti lunedì 26 giugno p.v.. Avrà inizio a partire dalle ore 11.00 presso la Sala ‘Gusti Lucani’ di Via Puglia 40 a Policoro in provincia di Matera. Aprirà i lavori l’uscente Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano. Il dibattito congressuale vedrà l’intervento dei tanti delegati e dei vari segretari di categoria. Sarà inoltre soprattutto arricchito dalla presenza e dal contributo di: autorità locali, parlamentari, istituzioni provinciali e regionali, e referenti del mondo produttivo, del terzo settore e dell’associazionismo”.

