2 giugno, Nicita (Pd): celebrare conquiste passato e riflettere su sfide

“La data del 2 giugno è un doppio anniversario. Rappresenta non solo la nascita della Repubblica, ma anche l’affermazione della parità di genere nel diritto di voto. Destinato a cambiare il tessuto sociale e il futuro politico del nostro Paese. È un giorno per celebrare le conquiste del passato e riflettere sulle sfide del presente. Per ribadire che la democrazia, la Repubblica e la Costituzione si curano e si difendono ogni giorno. Con le nostre parole, i nostri gesti, le nostre scelte. E con il nostro voto. Per dire no al premierato-padronato della Meloni e allo spacca Italia di Calderoli. Per festeggiare, per ricordare, per non dimenticare. Per dire sì e per dire no. Per dire noi. Per dire Italia. Se ‘C’è ancora domani’ è grazie a chi non ha mai smesso di lottare in difesa dei diritti e grazie a chi giorno dopo giorno continua a combattere per migliorare la propria vita, quella delle persone care e delle generazioni che verranno. Non ci arrendiamo, mai”, ha scritto Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nelle Isole, sui suoi profili social in occasione della Festa della Repubblica.