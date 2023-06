“Italiani di Frontiera”-Cagliari like Silicon Valley!: la conferenza di Roberto Bonzio

Appuntamento a Cagliari il 30 giugno 2023 alle ore 11:00 presso il campus di Ingegneria, UniCA; e alle ore 17:00 presso l’ auditorium Sa Illetta, sede Tiscali

Ansia da chat GPT? Insomnia da futuro? Incubi formato AI? Scialuppe in acqua: le risposte (domani) sull’Isola

Uno storytelling che scorre fra immagini e musica dal vivo alla scoperta di esploratori, innovatori, artisti, visionari; e fonti di ispirazione per chi vuole “sopravvivere” al presente proiettandosi vedo un domani da protagonista

“Dobbiamo liberarci da stereotipi che come zavorre mortificano le nostre potenzialità. Collegare i puntini in modo eccentrico seguendo i percorsi insoliti del pensiero laterale, aiuta a scoprire e intrecciare personaggi e storie d’ispirazione di ieri e di oggi. Passo cruciale, per aprire la mente e immaginare il domani da protagonisti” Roberto Bonzio (cit.).

Soluzioni pratiche, consapevoli e innovative proposte in modo ironico; in un momento in cui con i drammatici cambiamenti in corso non ha più senso parlare di innovazione riferendosi solo alle nuove tecnologie; momento in cui la vera sfida a una complessità che non possiamo semplificare – e rischia di travolgerci – è cambiare il modo di pensare e lo sguardo sulla realtà. Il tutto per cogliere opportunità dove gli altri vedono solo ostacoli. Come?

La Conferenza di Bonzio

Grazie alle storie di ispirazione! Così racconta nella sua ultima conferenza spettacolo Roberto Bonzio, giornalista autore del progetto Italiani di Frontiera che dopo esser stato partner lo scorso autunno di Fondazione Brodoloni – un mese di formazione a San Francisco con un gruppo di giovani imprenditori sardi per il progetto TalentUp promosso dall’Aspal -, torna a Cagliari domani, venerdì 30 giugno 2023: alle ore 11 del mattino all’Università degli studi di Cagliari e alle ore 17 negli spazi dell’auditorium di Sa Illetta (sede Tiscali) nelle vesti di storyteller che, fra storie inedite immagini e musica dal vivo condurrà il pubblico alla scoperta di esploratori, innovatori di Silicon Valley, artisti e visionari.

Il primo evento (mattina, h 11) presso il campus della Facoltà di Ingegneria è promosso dal Cagliari Digital Lab, una delle Case delle Tecnologie Emergenti finanziata dal MIMIT e dedicata al 5G/6G e tecnologie collegate (IoT, AI, VR e Quantum computing), luogo di connessione tra gli attori dell’accademia e dell’impresa perfetto per favorire la contaminazione imprenditoriale di cui beneficeranno le imprese, le startup, i ricercatori e i futuri imprenditori per sviluppare soluzioni nell’ambito della mobilità, turismo, monitoraggio ambientale e smart energy.

L’evento serale (“Il futuro della mobilità”) organizzato da GreenShare Srl – società leader nel settore delle tecnologie applicate alla mobilità – è inserito nel quadro dei festeggiamenti per il decimo compleanno aziendale: occasione per ascoltare esperti di settore, partecipare a tavole rotonde e conoscere le ultime novità proposte dall’azienda. E per raccontarsi, fra futuro e mobilità sostenibile, Greenshare ha scelto di regalarsi un momento ad alto tasso di impatto, leggerezza ed efficacia – “Italiani di Frontiera”, evento certo con registrazione eventbrite.com causa posti limitati – che alle 21.30 si concluderà con un party riservato sul prato del campus di Sa Illetta.

Biografia Roberto Bonzio

“Giornalista curioso”, dopo una carriera in redazione (Gazzettino, Giorno, agenzia Reuters); ha lasciato stipendio e posto fisso per un progetto fra Italia e Silicon Valley che indaga sui segreti del talento italiano; nato da un soggiorno faidate con famiglia di sei mesi nella Bay Area di San Francisco. Con oltre 250 storytelling (i più recenti: IBM Studios Milano e cena Google Italia a Torino) davanti a più di 30mila persone in tutt’Italia e all’estero; uno spettacolo teatrale (“Dobbiamo tutto agli Hippie. Alle radici della New Economy”), seminari ed eventi speciali; un libro (Egea 2015, prefazione di Gian Antonio Stella), 20 viaggi d’ispirazione; per professionisti di ogni settore a conoscere connazionali di talento nella Bay Area californiana; centinaia di contenuti e video online e uncinale YouTube, Italiani di Frontiera ha dato vita a una community internazionale di innovatori. TEDx Speaker, per il suo lavoro è stato premiato dall’Università Ca’ Foscari come Alumnus dell’anno; dall’associazione MostraLido con una targa dopo uno storytelling durante la Mostra del Cinema di Venezia 2020, replicato nel 2021.

