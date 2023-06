Intimidazioni Consigliere Comunale di Subiaco

Il Meetup Sublacense e Valle dell ‘Aniene Amici di Beppe Grillo , –

in riferimento all’oggetto, e a quanto successo qualche giorno a dietro, per essere puntuali e precisi, –

rettifichiamo di come sono andati i fatti, in base a quanto precisato da una delle parti in causa .

“ La Consigliera Comunale di Subiaco ha ricevuto punzecchiature e cioè il tentativo di bloccare quanto la Consigliera aveva messo in essere sul suo lavoro di Consigliere Comunale e attraverso una telefonata, fatta a una terza persona presente a seguire il Consiglio Comunale del 27 Maggio 2023, di conoscenza della Consigliera, che poi ha riferito dell’accaduto.

Pertanto confermiamo il nostro intervento politico, mantenendo la solidarietà alla Consigliera.

Il fatto e’ successo e non cambia nulla sul nostro intervento duro, contro chi in maniera dispregiativa tenta di bloccare l’attività di un Consigliere Comunale che nel ruolo attivo e’ anche un Pubblico Ufficiale, ed e’ fatto in maniera ancora più subdola “.

Poi, la stessa Consigliera Comunale , così riferisce, e’ stata presa di mira , da una tifoseria della Maggioranza attuale e a quanto pare da un Consiglio Comunale, della parte di Maggioranza, che amministra il Comune di Subiaco, rivolgendo lei bruttissime parole, offendendo l’operato della Consigliera e sopratutto anche in quanto donna ! Perché tutto questo accanimento ?

L’interrogazione al punto 5 dell’Odg del Consiglio Comunale

Siamo arrivati a una conclusione, che forse il fatto che ha innervosito qualcuno, e’ la interrogazione al punto 5 dell’Odg del Consiglio Comunale svoltosi il 27 Maggio 2023. Tutto questo ci ha incuriosito e abbiamo pensato di approfondire il tema . Qualcuno in questo Paese , non ha capito che la cosa Pubblica , non e’ uno scherzo !

Il Popolo vero, che ci tiene al prossimo, è mosso dalla serietà, dalla morale da Cittadini con la testa sulle spalle. Abbiamo cercato con dovizia, per quanto delega la Costituzione Italiana, al Cittadino e ai Movimenti Politici, di interpretare bene il servigio a favore della Collettività e pertanto non si possono accettare certe storture . Abbiamo fatto dei controlli su atti pubblici redatti nel Comune di Subiaco e proprio su quanto la Consigliera ha messo in essere un controllo, previsto dalla Legge e a poteri a lei demandati .

Poniamo all’attenzione della Consigliera e di tutto il Consiglio Comunale di Subiaco (Rm) , alcune specificità , per cui chiediamo che ci vengano date delle risposte, sia di entità politica che come Cittadini che paghiamo le tasse .

Domandiamo e fateci chiarezza

nel controllo di una delibera di giunta del Comune di Subiaco del 2012 , viene rinnovata una concessione sul territorio di Monte Livata . Su questa concessione abbiamo notato che non e’ stata fatta mai una gara pubblica e ci domandiamo, perché non e’ stata data la possibilità a Cittadini singoli o in associazione , o a privati imprenditori di partecipare ?

Nell’assegnazione della concessione, abbiamo notato con stupore, che sono stati assegnati 120 ettari di proprietà comunale con annessi e connessi a un costo, e questa e’ la cifra ridicola che grida vendetta agli occhi di chi paga le tasse, di Euro 0,010 centesimi al Metro Quadro ( regalato !)

Immaginiamo che al Comune di Subiaco su questa concessione, approssimativamente, possano entrare Euro 12.0000 (dodicimila ) l’anno e cioè una bazzecola; e che invece, chi ha la concessione, gli possa fruttare all’incirca un milione di Euro l’anno ?

Parliamo, con tutte le attività, quando facciamo riferimento, a connesse .

Bell’affare per il Comune ! Tutto questo facendo un po’ i conti della serva, ci sembra che ci sia un bel danno erariale ! Non oltre ci facesse capire qualcuno, dove vanno a finire questi soldi, sotto l’aspetto fiscale finanziario; visto che la Consigliera del Comune di Subiaco vuole vederci chiaro anche su questo e se sono realmente mai entrati alle casse del Comune , quello quanto di spettanza e se entrati con quali tempi e eventuali ritardi .

A quanto pare il Sindaco nel Consiglio Comunale del 27 Maggio 2023, ha dichiarato che sono entrati questi soldi, di cui la Consigliera chiede lumi; che addirittura , qui la sorpresa da non credere, il Comune e’ in debito con la società concessionaria.

Ma a questo punto formuliamo altra domanda:

Sindaco ma si e’ mai posto il problema su questa questione, se il Comune di Subiaco ci stia rimettendo soldi e basta e di rivedere tutta la questione ?

Ma questa partecipata, a quanto pare ha solo prodotto oneri negativi e cioè debiti, e fatti anche da gestioni precedenti, molto ballerine, con il Comune sempre a ripianare debiti lasciati da terzi e alla faccia dei Cittadini. TANTO PAGA PANTALONE !

Per essere chiari, vorremmo che qualcuno ci dia spiegazioni; e chiediamo alla Consigliera di porre anche questi nostri quesiti a controllo, di quanto ha già’ avviato con la propria attività’ . Sindaco ci spieghi , siamo tutto orecchie .

Siamo fiduciosi di trovare risposte alle nostre domande, per poter rendere un buon servizio pubblico alla Cittadinanza. Qualcuno non ce ne voglia male, ma tutto questo, fa parte della vita democratica del nostro Paese Italia