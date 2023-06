Il Trovatore in diretta nei cinema sardi dalla Royal Opera House di Londra: martedì 13 giugno

New production

The Royal Opera

IL TROVATORE

Live in cinemas: Tuesday 13 June 2023

Co-production with Opernhaus Zürich

The opera lasts approximately 3 hours and 40 minutes, including one interval.



MusicGiuseppe Verdi

ConductorAntonio Pappano

DirectorAdele Thomas

DesignerAnnemarie Woods

Lighting designerFranck Evin

ChoreographerEmma Woods



LeonoraMarina Rebeka

ManricoRiccardo Massi

Count Di LunaLudovic Tézier

AzucenaJamie Barton

FerrandoRoberto Tagliavini

InesGabrielė Kupšytė

RuizMichael Gibson



Royal Opera Chorus

Orchestra of the Royal Opera House



Sung in Italian with English subtitles

Position of Music Director MaestroAntonio Pappanogenerously supported byMrs Susan A. Olde OBE

Generous philanthropic support fromJulia and Hans Rausing,Simon and Virginia Robertson,The Patrons of Covent GardenandThe Maestro’s Circle