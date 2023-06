Il Festival Bardunfula approda a Thiesi – Il 17 e 18 giugno laboratori di promozione alla lettura e spettacoli

Dopo la affollata e intensa tre giorni nei Giardini Pubblici di Sassari, arriva a Thiesi la quarta edizione di Bardunfula; il Festival letterario dedicato a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, promosso dall’Associazione il Colombre di Sassari. Il 17 e 18 giugno bardunfula animerà il centro del Mejlogu grazie alla collaborazione con la cooperativa Synergo e l’amministrazione comunale di Thiesi.

Ma non solo. L’intero paese con le sue associazioni, cooperative, attività recettive e di volontariato, è impegnato nella cura e nell’organizzazione dell’evento raccogliendo la sfida di far rete in modo reale per diventare comunità educante.

advertisement

Il Festival a Thiesi si svilupperà dalla piazza dov’è situato il Municipio e allargandosi alle diverse vie.

L’offerta è davvero ricca, sono più di venti i laboratori di promozione alla lettura e le presentazioni dove il libro è centrale nella sua importanza per la crescita del singolo e della comunità. Attraverso le presentazioni con le autrici e gli autori sono diversi i temi che si affronteranno: la solitudine, l’amicizia e la disabilità.

I laboratori

Le attività laboratoriali saranno varie e dedicate alle diverse fasce d’età. L’illustrazione con le illustratrici Caterina Pirisi e Gloria Tundo, il fumetto con Luigi Porceddu; la creazione di un murales nel laboratorio di Writer curato dall’artista Roberto Chessa. Ci saranno poi i laboratori dedicati all’educazione ambientale; e quelli per la preparazione della pasta fresca curati dalla Pro Loco e delle Gallettinas curati dalla Cooperativa sociale Terra Animada.

Durante Bardunfula ci saranno due passeggiate condotte da Salvatore Ferrandu e l’Associazione Avventure Educative: una urbana e l’altra campestre. Proprio sotto la piazza del Municipio è ubicata una splendida tomba a Domus De Janas che sarà una delle tappe dei percorsi.

Anche il teatro sarà presente con lo spettacolo Ginette et Son Monde di e con Céline Brynart Spettacolo di Theatre en vol Theatre en vol in collaborazione con La Compagnie du Pingouin Quotidien a.s.b.l.

Il senso della rete è anche uno dei principi fondamentali del progetto Salude & Trigu della Camera di Commercio di cui Bardunfula fa parte insieme ad altri eventi che hanno come finalità la valorizzazione artistica e culturale del territorio. A Thiesi sono diverse le realtà che fanno parte di Salude & Trigu e che hanno contribuito a realizzare l’evento.

Per altre notizie clicca qui