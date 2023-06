Gian Marco Giandon è il nuovo allenatore dell’Alghero Calcio

Nelle ultime due stagioni il classe ’82 ha guidato, ottenendo brillanti risultati, l’Under 15 del Cagliari. «Ho accettato perché il progetto dell’Alghero è molto ambizioso», queste le sue prime parole

Gian Marco Giandon è il nuovo allenatore dell’Alghero. Una scelta ponderata e non casuale, che si sposa perfettamente con la filosofia e le ambizioni della società giallorossa, presa di comune accordo con il Cagliari al fine di rafforzare il rapporto instauratosi negli anni scorsi e allargare alla prima squadra le linee guida seguite con il Centro di Formazione.

Il classe ’82, da giocatore, ha indossato le maglie di diverse squadre del sud Sardegna: Muravera, Sanluri, Selargius e Carbonia Iglesias. Nel 2015 ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e iniziare la carriera da allenatore: negli ultimi due anni ha guidato l’Under 15 del Cagliari ma ha lavorato anche a Olbia (con la Primavera 3 e l’Under 15).

Giandon: «Alghero è una piazza che merita di vedere la propria squadra in categorie importanti»

Il mister arriva ad Alghero forte dell’esperienza maturata a Cagliari. Le sue prime parole da tecnico della compagine giallorossa tradiscono un’evidente – quanto genuina – gioia e la voglia di mettersi alla prova: «Ho accettato con entusiasmo perché il progetto dell’Alghero è molto ambizioso. In questo club avrò la possibilità di dare continuità al grande lavoro fatto fin qui con i giovani».

advertisement

Giandon per ora non si sbilancia però sugli obiettivi: «Parlerà il campo. Posso sicuramente dire che Alghero è una piazza che merita di vedere la propria squadra in categorie importanti. Non ha nulla da invidiare a tante altre compagini sardi».

Potrebbe interessarti anche: CNU 2023: il CUS Sassari pronto a dire la sua

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui