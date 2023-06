CNU 2023: il CUS Sassari pronto a dire la sua

Mancano pochi giorni al via dei Campionati Nazionali Universitari 2023. Gli studenti provenienti dall’Università degli Studi di Sassari sono pronti a dire la loro e a confrontarsi con oltre 3000 coetanei. La manifestazione andrà in scena a Camerino (MC) dal 17 al 25 giugno. Saranno diversi gli universitari turritani presenti alla manifestazione negli sport singoli (judo, taekwondo, karate e atletica leggera); per quanto concerne quelli di squadra, il CUS Sassari schiererà le compagini di rugby a 7 e calcio a 11.

CNU 2023, sport singoli: gli atleti tra le fila del CUS Sassari

Eleonora Piras, Alessandro Caggiu e Mario Aguyar Tanganya, guidati da Daniele Delogu, saranno i portabandiera del CUS Sassari nel judo e disputeranno i propri incontri al Palazzetto universitario A. Orsini di Camerino. Le gare andranno in scena dal 16 al 18.

Per quanto concerne il taekwondo, Sarah Longoni tenterà di bissare la medaglia dello

scorso anno, coadiuvata da Giulio Marzaddu e Giovanni Sotgiu. Gli incontri si svolgeranno nei giorni di sabato 17 e di domenica 18 presso il Palasport Comunale di Castelraimondo. Gli atleti saranno accompagnati dall’allenatore Giovanni Sotgiu.

advertisement

Nel karate, Noemi Franca proverà a migliorare la medaglia di bronzo conquistata a Cassino dodici mesi fa. Insieme a Luca Vargiu e Gabriele Delogu sarà tra i rappresentanti del CUS Sassari nella suddetta disciplina. Gli incontri andranno in scena al Palazzetto Polivalente Comunale di Camerino sabato 24 e domenica 25.

Nell’atletica leggera la compagine turritana sarà rappresentata da Gabriele Sulas (accompagnato da Giorgio Giovanni Fenu). Gare in programma nelle giornate di sabato 24 e domenica 25.

CNU 2023, sport di squadra: gli atleti tra le fila del CUS Sassari

Di seguito invece i convocati del rugby a 7: Francesco Salaris; Federico D’Agostino; Davide Murineddu; Hamish Damian Piras; Elias Cadoni; Alessandro Rosina; Leandro Thomas Cataldi; Gioele Gianmaria Cecon; Mattia Danilo Langellotto; Mario Pirisi; Emanuele Salvatore Angelo Bogliani. A guidarli mister Matteo Toniolo.

La formazione del CUS Sassari è stata inserita nel Girone C, con Parma, Pavia e Udine. Gli incontri si terranno il mercoledì 21 e giovedì 22.

Infine, per quanto concerne il calcio a 11, nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi dei convocati che sfideranno nel primo turno della competizione il CUS Lecce. I match si disputeranno allo Stadio Comunale di Matelica (MC).

In panchina mister Giorgio Fresu; in tribuna Angelo Baldinu e Bobo Podda: saranno loro i dirigenti che seguiranno i rossoblù nella spedizione marchigiana.

Potrebbe interessarti anche: CUS Sassari ai Campionati Nazionali Universitari (CNU)

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui