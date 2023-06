Festa della Musica e Tavolo Permanente al Parco di Terramaini

“Vivi la vita!” Azione sonoro-musica dedicata all’infanzia a cura del Tavolo Permanente Musica 0-6. Parco di Terramaini (dalle 9.30 alle 12) Cagliari

L’Associazione culturale contattosonoro di Cagliari, membro del Tavolo Permanente Musica 0-6, è tra le protagoniste degli eventi che si terranno a Cagliari in occasione della 29ma edizione della Festa nazionale della Musica. Mercoledì 21 giugno, al Parco di Terramaini, dalle 9.30 alle 12, tutti i bambini, le educatrici e le famiglie del Nido “La Tana di Lunamoonda” saranno coinvolti in una jam sonoro-naturale guidata dalla musicista e musicoterapeuta Francesca Romana Motzo.

La Festa della Musica è un evento musicale che si tiene il 21 giugno di ogni anno per celebrare il solstizio d’estate in più di 120 nazioni nel mondo. Nata per iniziativa del Ministero della Cultura francese ha l’obiettivo di rendere la pratica musicale visibile; dando ai musicisti dilettanti e professionisti l’opportunità di occupare strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei. Anche il Tavolo Permanente Musica 0-6, dallo scorso anno, partecipa alla Festa della Musica realizzando un’azione sonoro-musicale dedicata all’infanzia, azione che viene svolta in contemporanea da tutti i suoi componenti per consolidare la sua voce unica che avvolge l’intero Paese attraverso tredici realtà sonoro-musicali differenti.

Ospiti

A partecipare a questa seconda edizione, anche Mara Lasi e Luca Gasole dell’Associazione Punti di Vista; realtà culturale no profit nata con l’idea di contribuire allo sviluppo della personalità individuale e della società; secondo principi che si ispirano ad approcci ecologici.

Il progetto di quest’anno è frutto di una riflessione profonda sul tema che dà il titolo a questa edizione “Vivi la Vita”; e che vuole esprimere come e quanto, attraverso la musica si possa rendere più ricca di sfumature la capacità di relazionarsi con sé stessi e con gli altri. Nel 2023, la collaborazione con l’AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) è divenuta più specifica; tanto da ideare insieme una sezione dedicata ai Bambini 06 e alle progettualità rivolte a questa fascia; con l’intento di dare risalto al valore della musica come strumento fondamentale per lo sviluppo dell’essere umano in termini di relazione, inclusione, crescita e cultura.

Anche per questa edizione Contattosonoro consolida la sua partnership con l’Associazione Jazz in Sardegna; con la quale dall’anno scorso ha creato una casa sonora intitolata Jazzin’Family dedicata all’inizio della vita. Una realtà dove rendere possibili progetti virtuosi fortemente connessi col territorio.