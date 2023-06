FC Lesmo: Open Day per la Squadra Femminile e Summer Camp

FC Lesmo Monza e Brianza è una società sportiva ormai consolidata, affiliata alla FIGC e riconosciuta dal CONI.

Da 10 anni le sue squadre di calcio giocano e fanno divertire gli spettatori.

La prima squadra maschile partecipa al campionato regionale di Promozione, la squadra femminile milita invece in Eccellenza.

E poi c’è il cuore dell’attività di questa società, ovvero il settore giovanile, che conta oltre 300 iscritti, ragazzi tra i 5 anni e i 17 anni che ogni settimana si allenano, giocano partite e qualche volta, giustamente. Mentre fanno fatica pensano di poter fare il grande salto verso il calcio che conta… e fanno bene.

Infatti FC Lesmo nella sua storia il club ha vinto diversi campionati e alcuni atleti, cresciuti nel suo vivaio militano oggi militano in serie C e D o nei settori giovanili di società di Serie A.

Per quel che riguarda la Squadra Femminile, propone, a luglio ’23, Open day riservati alle ragazze che vogliono mettersi alla prova ed entrare nella nuova scuola calcio femminile targata FC Lesmo. Sono previsti il 5 ed il 7 luglio, dalle 18.30 alle 20.00 ed il 25 e 27 luglio dalle 18.00 alle 19.30. Sono riservati a ragazze nate tra il 2009 ed il 2016. FC Lesmo Women, la nuova squadra femminile della società, nasce sotto i migliori auspici. A partire da settembre ’23, il settore giovanile femminile di FC Lesmo sarà infatti l’unica squadra femminile affiliata al AC Milan della Brianza. Ciò significa che durante l’anno, la squadra sarà seguita da tecnici professionisti del Milan e indosserà la divisa ufficiale del club.

Complessivamente, nell’attività di FC Lesmo sono coinvolte nell’attività circa un migliaio di persone tra atleti, dirigenti e tecnici senza considerare le famiglie che solitamente seguono con passione la pratica agonistica. La squadra è affidata ad un team esperto ed affiatato. Lo elenchiamo in ordine sparso. L’allenatore della prima squadra femminile è Andrea Ruggeri, il responsabile del settore femminile è invece Alessandro Fredrigucci. Il presidente è Michele Coccimiglio, la presidentessa Angela Biella. Denys Maiorino è il responsabile dello sviluppo del Lesmo femminile, Marina Cancellier è il team manager della prima squadra, dirigente Franco Tallarini.

