“Demanio marittimo alla regione Sardegna”: Giagoni presenta in pubblico dibattito la sua proposta di legge costituzionale

Roma, 1 giugno 2023- Una Proposta di legge per il passaggio del demanio marittimo dallo Stato alla Regione Sardegna:

questo l’obiettivo della Proposta di Legge depositata dall’On. Dario Giagoni; che sarà presentata pubblicamente lunedì 5 giugno alle 18:30 presso la Sala Levante dell’Hotel Double Tree.

advertisement

“Demanio marittimo alla regione Sardegna”: Giagoni presenta in pubblico dibattito la sua proposta di legge costituzionale

“Il fatto che dai beni trasferiti dallo Stato alla Sardegna sia escluso il demanio marittimo costituisce una grande limitazione per la nostra Regione – spiega in una nota stampa Giagoni, Lega -.

L’isola in questo modo si vede privata di un bene identitario fondamentale per il perseguimento delle proprie politiche di sviluppo e di promozione del turismo; in quanto la titolarità del demanio costituirebbe un’importante fonte di introiti.

Durante la presentazione del testo di legge approfondiremo insieme ai relatori:

Avv. Gatto, Avv. Capacchione, Avv. Palermo, Dott. Maurelli, Avv. Deiana e ai rappresentati regionali SIB, Federbalneari, Popolo Produttivo Italia, ITB Italia e FIBA, questa tematica; ma anche i temi legati:

all’insularità, alla mappatura dei litorali e, più in generale, alle reali prospettive di tutela per le imprese balneari del nostro territorio.

La strada che vorrei tracciare per la nostra Regione – prosegue il deputato –

è uguale a quella già tracciata da altre regioni a statuto speciale, quali Friuli Venezia Giulia e Sicilia, rideterminando finalmente una parte dei rapporti con lo Stato per il recupero delle risorse dovute alla Sardegna a tutela della sua autonomia.

Il convegno è aperto a chiunque abbia piacere di partecipare e sarà trasmesso in diretta Facebook sulla mia pagina istituzionale.”