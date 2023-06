Corso “Lo sport che cambia la gestione dei volontari e dei lavoratori sportivi” – Roma 23 giugno 2023

In vista dell’entrata in vigore della “Riforma dello Sport”, prevista per il prossimo 1° luglio, è programmato per il 23 giugno p.v. a Roma il Corso dal titolo “Lo sport che cambia la gestione dei volontari e dei lavoratori sportivi”.

advertisement

Corso “Lo sport che cambia la gestione dei volontari e dei lavoratori sportivi” – Roma 23 giugno 2023

L’iniziativa, aperta a tutti, si inserisce nel novero di una serie di interventi informativi, che sono stati recentemente avviati sul territorio, in collaborazione con la Scuola Nazionale dello Sport, anche in considerazione dell’elevato interesse sul tema da parte degli Organismi Sportivi, delle Società Sportive, degli Enti Locali e non solo.

Il Corso si svolgerà dalle ore 17:15 alle ore 19:30, presso la Sala Consiliare “Marinozzi” dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e, oltre che in presenza, sarà possibile parteciparvi anche in modalità online, tramite Piattaforma Microsoft Teams.

Per maggiori dettagli è possibile consultare la scheda ed il Programma del Corso.

Sarà, dunque, possibile iscriversi al Corso, compilando il Form presente al seguente link https://forms.office.com/e/VBPr9Sgjdf, entro e non oltre le ore 12:00 del 23 giugno. In caso di partecipazione da remoto, sarà cura dell’organizzazione, inviarvi il link per assistere alla iniziativa.