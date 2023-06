CONCORSO PER DIRIGENTI, INTERROGAZIONE DI DESIRÈ MANCA: poca trasparenza

“Una commissione esaminatrice ancora non c’è, in quanto non sembra che i componenti siano stati nominati. Inoltre, non sappiamo se la Regione abbia incaricato una società per la gestione della prova preselettiva, che dovrà creare la banca dati da cui saranno estratte le domande. Sono queste, non definite e poco trasparenti, le condizioni in cui il prossimo 28 giugno si terrà il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di quaranta dirigenti da inquadrare presso l’Amministrazione regionale”.

“L’art. 7 del bando di concorso – spiega Desirè Manca – prevede che la composizione della commissione esaminatrice del concorso pubblico venga pubblicata sul sito istituzionale della Regione. Tuttavia, ad oggi all’indirizzo indicato ancora non ci sono notizie in merito”.

“Ma non basta: il concorso in questione è stato fissato ad appena 24 ore di distanza da un’altra importante selezione”, sottolinea la consigliera. “Il 27 giugno si terrà infatti la prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 352 allievi al corso- concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali”.

“Ritengo pertanto opportuno che la Regione si attivi per rinviare il concorso per 40 dirigenti al fine di consentire a tutti i concorrenti di partecipare alle due selezioni con certezza e in tempi consoni all’importanza delle procedure attivate”.

Così la consigliera regionale del Movimento 5 stelle ha presentato un’interrogazione al Presidente della Regione e all’assessore regionale del Personale per avere chiarimenti in merito alla prova concorsuale.

“L’iter seguito sinora, considerata la mancata nomina della commissione esaminatrice e la mancata pubblicazione della stessa, non è conforme all’avviso pubblico e si pone in contrasto con il principio di buon andamento del concorso e di trasparenza”.