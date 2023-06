Comunità energetiche: 264 milioni prosumer entro il 2050

Con Ener2crowd il punto di svolta per le comunità energetiche: 264 milioni di Prosumer in Europa entro il 2050

«In Europa si uniranno al mercato dell’energia come produttori-consumatori ben 264 milioni di cittadini che arriveranno a generare il 45% dell’elettricità rinnovabile; dando così un contributo decisivo al raggiungimento della neutralità climatica» mettono in evidenza gli analisti di Ener2Crowd basandosi su dati ENEA.

«Secondo i dati ENEA sulle Comunità Energetiche, per il 2050 ci attendiamo che 264 milioni di cittadini europei si uniranno attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) al mercato dell’energia come producer-consumer (prosumer), soggetti che nel contempo produrranno, consumeranno e cederanno energia rinnovabile ad altri utenti» sottolineano gli analisti di Ener2Crowd.com, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti green.

«Questo —proseguono gli esperti— porterà alla generazione del 45% dell’elettricità rinnovabile complessiva del sistema Europa; e darà quindi un contributo decisivo al raggiungimento della neutralità climatica».

Attore principale di questa rivoluzione sarà proprio Ener2Crowd.com attraverso «Generazione CER»; il primo strumento di finanziamento diretto per realizzare una nuova comunità energetica o per finanziarne una già costituita.

Un apposito sito accessibile alla url www.generazioneCER.it permette già oggi di partecipare alla consultazione pubblica; ed ospiterà poi la nuova piattaforma di investimenti dedicata alle Comunità Energetiche Rinnovabili che Ener2Crowd andrà a realizzare; rafforzando ulteriormente la sua immagine di movimento finanziario di matrice sociale che costituisce di fatto il più grande fondo di investimento; diffuso nelle transizione energetica oggi presente in Italia.

Le parole di Giorgio Mottironi

«Vogliamo incentivare la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica dei territori ed alla crescita dell’innovazione nel campo delle tecnologie green» spiega Giorgio Mottironi, CSO e co-fondatore della società benefit Ener2Crowd, Chief Analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde, nonché Special Assistant to the Secretary-General for Environmental and Scientific Affairs dell’Organizzazione Mondiale per le Relazioni Internazionali (WOIR).

La piattaforma punta a 100 milioni di euro di raccolta entro il 2024 ed ha avviato la condivisione con i principali stakeholder del mondo della transizione energetica —includendo Esco, associazioni, studi legali, utility, banche e fondi di investimento— di un documento di consultazione pubblica (Sharing-Media.com/e2c_cer2023.pdf), che è facilmente compilabile tramite un “typeform” direttamente linkato nella pagina o raggiungibile tramite QR-Code.

«Quanto da noi elaborato è una forma di ragionamento ordinato sul senso delle comunità energetiche, sulle loro potenzialità e benefici, con lo scopo di renderle strumento di mitigazione delle disuguaglianze, metodo di equità e buona pratica di progresso dei territori» spiega Maria Chiara Porro, Head of Legal & Equity Crowdfunding Manager di Ener2Crowd, coautrice insieme a Giorgio Mottironi del documento di consultazione pubblica legato al modello Ener2Crowd di finanza alternativa a supporto delle sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

E in Italia? «Entro i prossimi 30 mesi 1,2 milioni di famiglie si uniranno al mercato dell’energia come produttori-consumatori che nel contempo producono, consumano e cedono energia rinnovabile ad altri utenti, andando a costituire 40.000 nuove comunità energetiche e ad includere 200.000 uffici e 10.000 PMI» rispondono gli analisti di Ener2Crowd basandosi sui dati dell’Electricity Market Report del Politecnico di Milano.

