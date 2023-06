Cnddu:urgenza una ridefinizione della classe di concorso A046 

La classe di concorso A046 sembra dimenticata da tutti o peggio oggetto intenzionale di dissoluzione da parte dei Governi precedenti. Non un solo progetto, provvedimento è stato costruito per alleviare quanto descritto, nonostante avessimo in diverse occasioni proposto la nostra collaborazione con una serie di suggerimenti utili soprattutto alle dinamiche didattiche e alla rivalutazione della classe di concorso in questione.

La Legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica”, è stata fallimentare: una disciplina così importante spalmata su interi consigli di classe senza una pianificazione e senza nessuna forma di investimento. Sia chiaro: qualora l’Educazione civica dovesse permanere nell’orario curriculare dovrebbe essere attribuita esclusivamente ai docenti competenti in materia, A046, diversamente si trasformerebbe in un patetico onere per chi non ha le competenze necessarie per porgere i contenuti disciplinari. Essere poco credibili di fronte alla classe sminuisce il proprio prestigio professionale. Stessa improvvisazione / incuria per la gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro, fondamentale, invece, per sensibilizzare gli studenti sulla tutela della propria incolumità; dal 2017 al 2021sono stati denunciati 296.003 infortuni e 18 morti; i tragici casi di Giuliano De Seta, Lorenzo Parelli e di Giuseppe Lenoci dimostrano quanto sia criminale e irresponsabile risparmiare su tali argomenti. Ricordiamo che, in base a segnalazioni ricevute, molte scuole non dispongono di risorse adeguate atte a formare sulla cultura della sicurezza i propri studenti.