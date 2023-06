Benedetta: due giganti

“Due giganti” è il nuovo singolo dell’artista reggina Benedetta. Una ballad pop che porta la firma di Gianni Salvatori, noto arrangiatore che vanta tra le sue produzioni brani come La Solitudine, Strani Amori, Non C’è ed altri grandi successi di Laura Pausini. Il singolo è già disponibile nei principali store digitali per l’etichetta discografica Fry Music Records. Il progetto discografico nasce da un’idea di Domenico Di Puorto e l’artista calabrese.

Benedetta: << Tra i versi, il brano, riflette uno stato d’animo dove ognuno si può identificare e la grandezza del coraggio metaforico dei due giganti. Vuole farci abbattere tutte le difficoltà e le barriere che un amore giovane può avere; avendo sempre fiducia in quella occasione che la vita non ti dona, perché: “Tutto è possibile, anche il difficile, restare insieme a te…” >>

Lyrcs video: https://youtu.be/77FhygaNkO0

BIOGRAFIA

Benedetta Montenero, in arte Benedetta, nasce a Reggio Calabria. Ha studiato canto presso l’associazione A. M. S. di Reggio Calabria. Nel 2016 ha partecipato alle pre-finali nazionali del format “Tra Sogno e Realtà”, seconda edizione, in onda sul Canale Mediaset La5. La commissione formata da Simona Borioni attrice, Josè Perez ballerino e Silvia Salemi cantante. Nel 2019 ha partecipato al contest nazionale “Alto Voltaggio”, promosso da High School Radio con il patrocinio del MIUR, primo campionato di comunicazione radiofonica, classificandosi al primo posto all’ interno di un team. La sede del territorio: Radio Touring 104, ha dato la possibilità all’artista, con l’esecuzione di una cover straniera di successo e un’intervista di comunicare ai giovani la passione per la musica.

https://frymusicrecords.com/

