Alghero: aperta la prima I.A.D. Impresa alimentare domestica

Che cos’è la IAD, Impresa Alimentare Domestica? Un’attività casalinga, svolta artigianalmente, per la preparazione e la vendita a casa di prodotti alimentari dolci o salati senza la somministrazione sul posto. La pandemia ha offerto terreno fertile per la realizzazione di nuove idee imprenditoriali.

Questo è il caso delle I.A.D. acronimo di impresa alimentare domestica. Il timore del contagio ha visto la compressione di diverse attività lavorative che hanno, insieme ad altri fattori congeniti, fatto virare la creatività imprenditoriale ad una dimensione prettamente casalinga, riscoprendo o scoprendo opportunità home made. Insomma, c’è chi non trovando lavoro ma avendo una grande forza imprenditoriale se lo crea da solo, con un po’ di inventiva e un po’ di buona sorte e volontà.

advertisement

Alghero: aperta la prima I.A.D. Impresa alimentare domestica

È una vera e propria attività imprenditoriale da svolgere a casa propria seguendo però – e lo diciamo subito – delle direttive specifiche non facili e immediate. Sembra una novità eppure non lo è. Infatti, questa tipologia di attività artigianale è regolamentata e riconosciuta in Italia sin dal 2004, seguendo un trend d’oltreoceano noto come Home Food. Rivolta agli appassionati di cucina e fare del proprio hobby una fonte di guadagno. Gli investimenti sono relativi, il vantaggio è che la propria cucina diventa un vero laboratorio in grado di creare un mestiere.

In Sardegna sono nate diverse I.A.D. durante la pandemia e già qualche progetto iniziava a prendere piede anche prima dell’emergenza sanitaria. Da molti anni ormai, infatti, nell’isola si è sviluppato un gusto per il genuino e verso le tradizioni culinarie locali, fatte rigorosamente in casa. Ne abbiamo testimonianze nel post seconda guerra mondiale dove le massaie si riunivano per la preparazione di piatti tipici e per il mantenimento di un filo diretto con la tradizione e le proprie origini.

Anche ad Alghero è nata da poco più di un mese la prima I.A.D. fondata da Valentina Piras, algherese di nascita, che ha inaugurato ufficialmente l’attività ai primi di maggio del 2023. Lei stessa afferma in un post su facebook che “è un progetto nato quasi per gioco durante la pandemia ma che accompagnato da tanta passione e dalle persone giuste ha visto una effettiva realizzazione imprenditoriale”. Un progetto che propone alla popolazione algherese e non prodotti fatti a mano con materie prime di ottima qualità e con il sapore inconfondibile della passione e della tradizione che contraddistinguono le aziende I.A.D. dalle ben note catene di prodotti industriali di tanti negozi alimentari. (p.t.)

Se vuoi scoprire di più sulla prima I.A.D. algherese segui questi link

Facebook: https://www.facebook.com/maninpastaconvale

Instagram: https://www.instagram.com/maninpastaconvale/