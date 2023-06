Piero Ufo: fuori il nuovo singolo “Collisione”

Piero Ufo annuncia il suo ritorno sulla scena musicale con il nuovo singolo Collisione, un brano che affascina e conquista fin dalla prima nota, disponibile a partire dal 9 giugno 2023 su tutte le piattaforme digitali

Dopo un breve periodo di silenzio, Piero Ufo ritorna sulle scene con una maturità musicale evidente, offrendo un singolo che promette di suscitare emozioni a tutti gli ascoltatori. Collisione è una canzone d’amore universale, che tocca le corde più profonde dell’anima. Le liriche di Piero sono un vero e proprio inno all’amore eterno con un messaggio chiaro e potente: essere presenti l’uno per l’altro al di là di ogni ostacolo e barriera. È una promessa di fedeltà e dedizione senza limiti, che si estende oltre il tempo e lo spazio.

Il brano è raccontato attraverso un cortometraggio girato a Bari, scritto e diretto dall’attrice e regista Terry Paternoster. Un piccolo capolavoro visivo che completa l’esperienza emozionale legata alla canzone che va oltre l’idea di un semplice accompagnamento musicale.

Il video

È un video coinvolgente che nasconde dietro le immagini un racconto d’amore, di sfida e speranza. La storia si sviluppa attorno a due giovani che si trovano di fronte alla prova più importante della loro vita, una sfida che li porterà a fare una scelta difficile e a confrontarsi con le proprie paure.

Il corto è interpretato da due giovani talenti del cinema italiano Sofia D’Elia e Riccardo Antonaci, che con la loro toccante interpretazione hanno saputo dipingere un quadro emozionale pregno di coraggio, determinazione e amore incondizionato.

Piero Ufo

Nasce e vive a Japigia, un quartiere di Bari che negli anni ’90 era considerato tra i più difficili e pericolosi.

È proprio da questa realtà che Piero Ufo trae ispirazione e forza per la sua espressione poetica. Fin dai primi anni 2000, Piero ha dimostrato la sua passione per la musica, trasformando le sue emozioni in melodie e testi Hip Hop. Grazie alla sua determinazione e talento, è diventato un produttore completo e un punto di riferimento per i giovani del sud Italia. Piero Ufo ad oggi vanta numerosissimi brani e album pubblicati, è stato uno dei fondatori del collettivo Bari Jungle Brothers. Tantissimi sono i concerti alle spalle e collaborazioni con artisti noti come J-Ax, Clementino, Vacca, Caparezza, Lazza, Mastermaind.

